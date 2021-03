Va de Dona Online, la festa de la pilotari des de casa

Divendres a la nit a la plataforma de Pilota a Casa gaudirem de la Final Individual Bankia d'Elit de Raspall Femení de 2018 entre Ana de Beniparrell i Mar de Bicorp, amb la participació especial de la nostra vicepresidenta de raspall femení, Susana Serrano, com a convidada.



Diumenge vesprada també al canal de Pilota a Casa, vam veure la Final de la Lliga Bankia d'Elit de Raspall Femení entre CPV Bicorp i CPV Beniparrell, en este cas seria Mónica Moya, la vicepresidenta de la dona, qui estaria com a convidada d'honor.



Finalment dilluns 8 de març a les al facebook de la FEDPIVAL es va realitzar una entrevista a les dos millors jugadores del moment, les campiones Victoria i Ana a una entrevista online dirigida per el seu entrenador de Tecnificació "Ricardet" de El Genovés. Les campiones van rebre les preguntes en format vídeo de les xiquetes de les escoles de pilota. Les pilotaris van contestar com entrenaven, com compaginaven, ambdós, els seus estudis de Biotecnologia amb competir al raspall d'elit femení , o com mai havien rebut un comentar masclista directe més enllà del masclisme estructural de la societat.



Però este és només un xicotet homenatge a totes les pilotaris mitjançant les seues màxims exponents, però més endavant, quan les autoritats pertinents ens ho permeten, tornarem a omplir els carrers amb totes les pilotaris.