Els clubs i escoles de pilota esperen poder tornar a competir aquest març

Les competicions de clubs de pilota valenciana segueixen sense poder reprendre's, després de cancel·lar-se el mes de gener passat a causa de les restriccions per a frenar l'ona de contagis de la Covid-19. Ja el passat estiu del 2020 la Federació de Pilota, els clubs i les escoles, van ser un exemple d'esport federat competitiu, amb la celebració de totes les competicions anuals entre juliol i desembre sense parar, van donar un exemple a l'hora de complir els protocols i guardar el distanciament. Malgrat les restriccions en aquell moment, es van poder completar tots els campionats, molts a porta tancada i altres amb restriccions d'aforament per al públic i els familiars, cosa que va fer que no es produïra cap contagi per la pràctica del nostre esport autòcton.

En aquests moments no s'entén per part dels clubs i les escoles de pilota valenciana que no se'ls permeta competir. Un esport com la pilota en les seues respectives modalitats en el qual no hi ha contacte i a més qual es respecta la distància de seguretat entre jugadors, ja que participen pocs jugadors en espais molt amplis separats per bastants metres de distància, no obstant això, sí que hi ha alguns esports on existeix contacte que està competint actualment.

En les últimes reunions celebrades durant el mes de març, els directius i jugadors dels clubs de totes les modalitats han expressat el seu malestar, perquè argumenten que si es pensa en la salut haurien de permetre entrenar i competir als clubs i escoles de pilota en instal·lacions tancades i amb les mesures pertinents, ja que durant sis mesos es va demostrar que és un esport segur que permet la pràctica sense risc de contagi.