Els incorregibles Tonet IV i Giner

Les lligues professionals es mouen al compàs de Tonet IV i Giner. Els seus equips comanden les classificacions en les respectives modalitats. Ja és un costum que els representatius del Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose) i de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) acaben les jornades amb dos punts més al caseller. Una situació fins ara incorregible, fonamentada en les peces principals, però ben recolzades per les figures secundàries.

Quan es parla d'un trio, no és habitual que es distingisca pel mitger, però és que amb Tonet IV no cap altra solució. Quan el número u del raspall vol, no hi ha qui el pare. Almenys, va ser així ahir al trinquet d'Oliva en la partida que tancava la cinquena jornada de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. El Genovés s'enfrontava al més immediat perseguidor, Xàbia (Ian, Seve i Néstor), en un duel equilibrat fins que Tonet IV va pegar un pas endavant per aconseguir el 30-10. Així, els genovesins sumen deu punts, tots els possibles en l'equador de la fase regular. A la resta de resultats, cal destacar la victòria de Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) per 30-25 sobre Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet). Estos dos punts no serveixen perquè els de la Safor sobrepassen a Xàbia al tauler, encara que igualen a set unitats.

Per la seua banda, Barxeta (Moltó, Roberto i Raúl) va obtenir el primer triomf (30-0) davant Oliva (Pablo, Brisca i Ibiza).

A la XXX Lliga Bankia d'escala i corda, Pedreguer domina el tauler amb sis unitats. Tres jornades i tres victòries. Ahir, al trinquet de Vila-real, Giner i companyia van superar a Montserrat, amb Marc, Santi i Kruithof, (60-45) gràcies a un inici esclatant, però no soles el rest va lluir-se. Els triomfs pedreguers no podrien entendre's sense Pere i Álvaro Gimeno. Ben és cert que ahir van mostrar els primers símptomes de feblesa quan jugaven al rest i la partida es va decidir al dau.

També a Vila-real, Dénia (José Salvador, Félix i Bueno) va demostrar que és l'actual alternativa, segons amb cinc unitats, en desfer-se per 60-20 del conjunt local (Salva Palau, Jesús i Salva). Un resultat que es va repetir a Pelayo, amb la victòria d'Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) sobre Murla (Genovés II, Tomàs II i Conillet). Els de la Ribera Baixa sumen els mateixos quatre punts que La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari), els quals també van véncer (60-40) a la catedral. En este cas a l'equip de Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo).