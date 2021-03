Els Jocs Esportius de pilota tornaran amb el Frontó Individual

Cada vegada són majors les ganes de les escoles de pilota i dels seus jugadors per tornar a competir. Amb l'inici de la des-escalada de les restriccions de la Covid-19 en aquest mes de març, les escoles de pilota esperen tornar a competir en les pròximes setmanes. Una vegada les autoritats sanitàries autoritzen les competicions de l'esport de base, tornaran les competicions de pilota, concretament es començarà disputant els XXXIX JECV de Frontó Individual.

La Federació de Pilota Valenciana ha triat que els més menuts tornen a competir amb aquesta competició quan realment ho permeten per les seues característiques, ja que es juga en frontons a l'aire lliure i individual, a més de no tenir contacte. Aquesta modalitat és una de les més practicades en el calendari escolar, que a més sol agradar molt a la majoria dels alumnes. Algunes escoles ja estan preparant la volta a la competició, amb els primers entrenaments d'aquest mes de març, això sí, respectant les restriccions i protocols de seguretat pertinents.

La planificació de les competicions restants d'aquesta temporada s'acabarà de tancar quan se sàpiga la data exacta de tornada a la competició. Per part nostra, la Federació tractarà de temporalitzar i planificar les competicions de la millor forma possible per als alumnes i les escoles de pilota, adoptant els protocols de seguretat pertinents, així com realitzant les competicions per grups d'edat i tractar d'aglutinar el menor nombre de persones possibles.