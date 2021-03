Preparada la tornada a la competició en la Copa d'Hivern de Galotxa

Es va celebrar en la seu de la Federació de Pilota Valenciana, retransmès en directe per les seues xarxes socials, el sorteig dels creuaments de totes les categories amb les quals compta la Copa d'Hivern de Galotxa. En la primera categoria participaran els equips de Massalfassar A, Meliana A i Quart A, que s'enfrontaran entre tots en una lligueta a una volta, disputant la final directament primer contra segon el cap de setmana del 10-11 d'abril. La primera partida tindrà lloc en el carrer de pilota de Massalfassar, on l'equip local rebrà al Meliana A.

Pel que fa a la divisió de plata, els quatre equips participants jugaran semifinals a doble partida. Creuant el Borbotó A amb l'Albalat dels Sorells, i el Quart B amb la formació del recuperat club de Xirivella. Precisament s'està plantejant fer les finals de la competició en el carrer d'aquesta localitat de l'Horta Sud, que vol tornar a ser un referent dins el mon de la pilota.

Una de les principals novetats dels campionat de galotxa està sent les competicions de curtes, on es juga amb pilota de badana, fomentant la participació de més jugadors de la modalitat. En aquest torneig, la categoria de Curtes A viurà uns quarts de finals, a partida única, on els protagonistes seran Vinalesa A i Massalfassar C, Massalfassar D i Montserrat A, Massalfassar B i Campanar de València, i Vinalesa B i Faura. Respecte a les Curtes B, la primera ronda eliminatòries oferirà els enfrontaments entre Nàquera i Tamborí de Valencia A, Petrés A i Massalfassar E, i Meliana amb Petrés B.

La competició femenina viura també unes eliminatòries prèvies a semifinals. En elles s'enfrontarà el Montserrat B amb Borbotó B, mentre que el Tamborí de Valencia B, nou equip femení, jugarà davant el Meliana C. En la següent ronda esperarà el jove equip de Massalfassar F, tal i com ha determinat el sorteig de huí.