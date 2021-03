Esperança d'obrir les portes

En l'esport de la pilota s'albira un raig d'esperança pel que fa a la possible tornada del públic als trinquets després de l'anunci que el president Ximo Puig va fer ahir en relació amb les noves resolucions de la Comissió Interdepartamental en la lluita contra la pandèmia i entre les quals està la reobertura d'instal·lacions esportives amb un aforament màxim del 30%.

Des de la Fundació per la Pilota, que gestiona l'ambit professional d'este esport, no van voler ahir pronunciar-se i esperaran a estudiar amb deteniment la publicació hui del DOGV. A més a més, es realitzaran les oportunes consultes a les autoritats sanitàries i esportives per a saber de les possibilitats i si estes mesures són aplicables solament als practicants o també als espectadors.

Si la resposta fora positiva, el primer que es faria seria reconfigurar una altra vegada el calendari de les lligues professionals, que des de la reactivació que va tindre lloc el passat 3 de març estan transcorrent a porta tancada.

Des d'aleshores, ambdues competicions han completat tres jornades cadascuna entre el dimecres i dissabte o diumenge de cada setmana per a recuperar part dels quasi dos mesos de cessament d'activitat. Cada jornada es va disputar aglutinant les partides en un mateix escenari, els trinquets de Pelayo, Vila-real, El Genovés, Xeraco i Oliva, on s'han jugat, dues, tres o fins i quatre partides en la mateixa sessió, distribuint-les entre el matí i la vesprada. Per al pròxim cap de setmana, encara a porta tancada, les seues escollides són Bellreguard i Pelayo.

La reobertura al públic permetria espaiar més les partides de les lligues i visitar més trinquets entre aquells que tinguen el vistiplau de l'ajuntament corresponent, encara que en un principi caldria continuar jugant entre setmana per a complir amb la previsió d'acabar les dues competicions en el mes d'abril.

El dia a dia

Una altra gran conseqüència de l'obertura dels trinquets seria la recuperació de les partides denominades del 'dia a dia', on a més de les figures consagrades també participen els pilotaris que estan en un nivell inferior i els joves aspirants a professional. En el passat any, la pilota valenciana va ser el primer esport a la Comunitat Valenciana que va recuperar la presència de públic i no es va detectar cap cas de contagi.