Més de 100 equips jugaran l'Autonòmic de raspall Diputació de València

El XXXVIII Campionat Autonòmic de Raspall Diputació de València té ja totes les seues categories tancades i està preparat per a arrancar quan les restriccions de la Covid-19 permeten competir a l'esport federat autonòmic del nostre territori. La competició per excel·lència de clubs de la modalitat de raspall estarà formada per un total de 104 equips en l'edició del 2021, els quals pertanyen a 32 clubs de pilota diferents de les províncies de València i Alacant.

La majoria dels clubs participants pertanyen a la província de València, com són, Alcàntera-Càrcer, Alfara del Patriarca, Alqueria de la Comtessa, Alzira, Beniparrell, Bicorp, Borbotó, Carcaixent, Castelloner, Favara, Gavarda, El Genovés, Godelleta, Marquesat, Meliana, Moixent, Moncada, Montserrat, Polinyà del Xúquer, Quatretonda, el Real de Gandia, Sueca, Tavernes Blanques, Campanar, Tamborí, Valldigna, Volea de Carlet i Xeraco. Encara que, també hi ha alguns clubs que pertanyen a la província d'Alacant com són, Alqueria d'Asnar, Beniarbeig-El Verger, Crevillent i Muro d'Alcoi.

Un any més cal destacar la participació dels equips femenins, ja que de les 104 formacions, 49 són equips femenins, és a dir, pràcticament la meitat de les participacions són equips femenins. Amb això, la modalitat de raspall mostra una gran salut i solidesa del món femení, que any rere any augmenta el seu nivell tant tàctic com tècnic.

A continuació, apareixen els equips que participaran en cadascuna de les categories:



Categories masculines



* 1ª categoria: Alzira A, Alzira B, Bicorp, Gavarda A, Gavarda B, El Genovés, Muro d'Alcoi i Xeraco.

* 2ª categoria: Alcàntera-Càrcer A, Alcàntera-Càrcer B, Alcàntera-Càrcer C, El Genovés, Moixent, Polinyà del Xúquer, Quatretonda i Valldigna.

* 3ª categoria: Alcàntera-Càrcer, Bicorp A, Bicorp B, Castelloner, Favara, Gavarda, Montserrat i el Real de Gandia.

* 4ª categoria A: Alqueria d'Asnar, Beniparrell, Favara, Gavarda, El Genovés, Moixent, Polinyà del Xúquer i Tamborí.

* 4ª categoria B: Alqueria d'Asnar A, Alqueria d'Asnar B, Alzira, Marquesat, Polinyà del Xúquer, el Real de Gandia, Tamborí A i Tambori B.

* 4ª categoria C: Alzira A, Alzira B, Alzira C, Beniparrell A, Beniparrell B, Beniparrell C, Carcaixent, Favara, Muro d'Alcoi, Polinyà del Xúquer, Campanar, Valldigna, Volea Carlet A, Volea Carlet B i Xeraco.



Categories femenines

* 1ª catgeoria: Alqueria d'Asnar, Beniarbeig-El Verger, Beniparrell, Bicorp, Borbotó A, Borbotó B, Meliana i Tavernes Blanques.

* 2ª categoria: Alcàntera-Càrcer, Alqueria Comtessa, Beniparrell A, Beniparrell B, Borbotó, Meliana, Moixent i Sueca.

* 3ª categoria: Alqueria d'Asnar, Alzira, Beniparrell, Borbotó, Meliana, Montserrat A, Montserrat B i Xeraco.

* 4ª categoria A: Alzira, Beniparrell, Bicorp, Meliana, Moixent, Polinyà del Xúquer, Sueca i Tambori.

* 4ª categoria B: Alfara Patriarca, Beniarbeig-El Verger, Beniparrell A, Beniparrell B, Borbotó, Crevillent, El Genovés A, El Genovés B, Godelleta, Marquesat, Meliana A, Meliana B, Meliana C, Moncada, Polinyà del Xúquer A, Polinyà del Xúquer B i Volea Carlet.