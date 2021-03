Vicen Martínez: "A l'escola seríem nou al principi, i ara són més de vint"

Per a Vicen Martínez Chulià i Carlos Costa, tot és pilota. A Beniparrell, el seu poble, pràcticament també tot és pilota. Tenen una escola amb una salut de ferro, el club funciona... tot va rodat. Vicen és, a més, regidora d'Esports, jugadora en actiu, alma mater del grup de dones... quan va donar veu a les jugadores que reclamaven una competició per a elles, no s'imaginava com de lluny arribaria tot, encara que falte tant encara.

A Beniparrell respireu pilota per tot arreu.

Sí, per a com és de xicotet el poble, hi ha molts xiquets i també molts majors que juguen, o han passat pel club...

Quanta gent diria que ha passat pel club?

Uf, ni idea... El poble són dos mil no aplega, així que cent i pico segur, i tenint també altres esports com el futbol, el pàdel... té mèrit.

Vostè va començar...

En 2007. No havia fet esport en ma vida.

I de no fer-ne, a jugar partides.

Com és la frase? Si no puedes con tu enemigo, únete a él (riu). Un dia Carlos va dir de jugar, no sabién ni què era la pilota. Vam jugar unes amigues i vam començar. Elles s'ho van deixar després, però jo no. Dimarts i dijous a entrenar, i caps de setmana a jugar. I la meua filla de veure'ns a nosaltres s'enganxà i això t'ompli una barbaritat. És una família tot el món de la pilota a Beniparrell.

Recorda un reportatge a la premsa, fa anys...

Que si el recorde... tinc un àlbum amb tots els detalls de tot. M'ho guarde tot... tu saps? Eixir en primera plana. Un 'subidón' de la llet. No seríem les primeres que començàrem a jugar, perquè estava Ana, Sara... però si vam ser les primeres en demanar que volien competir contra altres dones. Volíem una lliga.

I es va aconseguir eixa competició.

Començàrem en una categoria, dos després, i ara hi ha un fum! És una passada. També tinc un detall, que ficava que des d'Irun aplaudien que jugàrem: "Felicitamos a las mujeres valencianas por su esfuezo...", deia el text... un orgull molt gran el que teníem.

Què va significar tot això?

Va haver una temporada que entre els periòdics, la ràdio, la tele... les meues amigues tenien vergonya i donava jo la cara. Poc a poc va anar calmant-se la cosa, però va ser espectacular.

Com a una de les pioneres, què sent ara tirant la vista enrere?

No m'alimente del passat perquè encara jugue i estic pensant en el dia a dia, en el que hi ha ara, i hi ha un primor ara. Ara hi ha moltes, moltes xiques que juguen.

A Beniparrell, l'escola segueix funcionant tan bé com sempre.

Ha canviat perquè ara són més. Nosaltres seríem nou al principi, i ara en són més de vint. Tenim des de xiquetes de 12 anys fins a dones de 50. Ara s'han incorporat xics jugant a raspall, que abans no teníem, i ara juguem junts. I no xiquets, sinó majorets, de 40 anys i tot. Els més menuts tenen els seus grupets, però de 14 en amunt sí que ens barregem.

I les xiquetes continuen amb la mateixa il·lusió generació en generació?

Nosaltres ja començàrem majors, i teníem moltíssima il·lusió. Totes les que venen, no venen a passar el rato, estan motivades i es nota. Venen a entrenar i es veu. Això sí, les més veteranes som les que més il·lusió tenim. No sé què ens passa, no estem bé (riu).

I per què tanta passió per la pilota?

No sé. De seguida arreglem una partideta entre les que tenim 40 i pico i 50, que serem nou o deu.

Ara està de regidora d'Esports a l'Ajuntament de Beniparrell. Quines accions estan fent de cara a la pilota valenciana?

Ara estem acabant el trinquet de frare. Abans teníem dos frontons grans, un per jugar a frontennis, i un que no es gastava per a res. Vam demanar una subvenció de la Diputació i del frontó que no es gastava hem fet un trinquet de frare de 7 metres i una canxa de frontó a mà de 23 metres.

Quan estarà acabada l'obra?

Hauria d'haver estat per Nadal, però si no passa res en deu dies estarà. Però fins que no ens deixen jugar en tancat, no podrem utilitzar-ho.

Aquest cap de setmana estem de celebració del Dia de la Dona, quin missatge li traslladaria a les dones que encara miren a la pilota com a un esport d'homes?

Que no és així, que ni se'ls passe pel cap pensar això. Si ho proven, no s'ho deixaran. Enganxa, però no sabria dir-te per què. Et fiques a jugar, pegar-li bé, fer un quinze, fer-lo bonic i això, i et puja una cosa que és súper divertit. Totes les mares que s'han posat a jugar, s'han enganxat.