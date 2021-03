Tres trios s'apropen a les 'semis'

La vida segueix igual per a Tonet IV i companyia. L'equip del Genovés, completat per Vicent i Jose, va aconseguir la sisena victòria consecutiva, ahir a Bellreguard, en una partida corresponent a la sexta jornada de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. Això significa que els genovesins continuen invictes en la competició i els 12 punts que acumulen es tradueixen en una classificació virtual per a semifinals. Només un punt separa als de la Costera de la següent ronda. L'accés a 'semis' no és matemàtic perquè Barxeta (Moltó, Roberto i Raúl), equip que marxa quint amb quatre unitats, encara podria igualar a punts amb el líder i el coeficient de tantejos no és tan ampli, tot i que seria una utopia que El Genovés quedara fora.

Això es deu al fet que Tonet IV està un escaló per damunt de la resta i ha encaixat de luxe amb els seus companys, Vicent i Jose, que qualsevol diria que són debutants. Ahir, els genovesins van superar a Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) per 30-10, tot i la lluita inicial dels de la Ribera Alta, els quals tanquen els llocs d'accés a semifinals amb cinc unitats.

Les altres formacions triomfadores ahir van ser Xàbia (Ian, Seve i Néstor) i Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet). Ambdues igualen amb nou punts. Els alacantins van véncer a Barxeta per 30-5 en el moment que Seve va pegar un pas endavant. El mitger va compartir protagonisme amb Ian, letal des de la treta. No va ser així d'inici, ja que, Roberto va començar de dolç i els de la Costera van adjudicar-se el primer tanteig des del rest i van disposar de dues ocasions amb val per ficar-se 10-0, però Seve ho va impedir. A partir d'ací, la confiança barxetana va decaure i els xabiencs no perdonaren.

Així mateix, Xeraco va desfer-se d'Oliva (Pablo, Brisca i Ibiza) en una partida sabatera. El trio xeraquer va actuar com un equip amb els tres membres fent la feina que els pertocava sense deixar opcions als contrincants. Per la seua part, Oliva no alça el cap en acumular cinc partides sense tancar un joc a favor i són cuers amb dos punts.