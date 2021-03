Victòries per convicció i pegada

El trinquet Pelayo va albergar ahir una nova sessió intensiva a porta tancada de la Lliga Bankia d'escala i corda, esta vegada per a la disputa de la quarta jornada. En la part alta de la taula les coses continuen com estaven amb els equips de Giner i José Salvador acumulant més victòries i obrint bretxa en la lluita per entrar en les semifinals. Puchol II també estaria en la següent ronda gràcies al tercer triomf consecutiu mentre que la quarta posició és ara per al trio de Pere Roc II. Va ser una jornada en la qual els conjunts guanyadors van ratllar a bon nivell mentre que els derrotats van estar per davall de les seues possibilitats.

La primera victòria del dia va correspondre a Pere Roc II, Nacho i Guillermo, que van deixar en 35 a Soro III, Jesús i Salva.

La confrontació va ser bona i equilibrada fins al 35-30 mentre els dos equips van fer el joc del dau. A continuació, amb el trencament des del rest de Pere Roc II i els seus companys, la balança es va decantar del costat blau, sobretot per mèrits propis, per moments per la falta de confiança dels rojos i a vegades inclús a causa de la sort.

A continuació, Puchol II, Héctor i Hilari es van imposar a Marc, Santi i Kruithof pel mateix resultat de 60-35.

Ací van començar tots bé, però la regularitat i encert que van tindre els vencedors no es va donar en el bàndol derrotat, que va cedir terreny fins a quedar-se sense opcions de guanyar.

També per 60-35 es va decidir el triomf de Giner, Pere i Álvaro davant De la Vega, Javi, i Carlos.

El trio guanyador, que continua invicte, es va mostrar com sempre: resolutiu, contundent, passador i ferm en defensa. En la parcel·la defensiva també van destacar els seus rivals, però a les línies capdavanteres els va faltar quinze.

Per a tancar la sessió, victòria de José Salvador, Félix i Bueno davant Genovés II, Tomàs II i Conillet, en este cas per 60-40.

L'equip derrotat va començar fenomenal, dibuixant les seues jugades per a posar el marcador en 40-25. Però l'eficàcia anotadora va passar a l'altre costat de la corda, principalment per l'aparició de Félix, i en 40 es va quedar Genovés II.



Pròximes jornades



La Lliga de raspall continuarà demà al trinquet del Genovés on es completarà la setena jornada de la fase regular. En el torneig per dalt corda, el dimecres es jugaran dues de les partides de la cinquena jornada al trinquet de Vila-real.