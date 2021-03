Els equips que juguen la Lliga Bankia d'Elit Femení preparen els seus últims entrenaments

La XV Lliga Bankia d'Elit de Raspall Femenina 2021 arrancarà el pròxim cap de setmana amb la disputa de la primera jornada de competició. Les jugadores tenen moltes ganes i il·lusió per tornar a competir en aquesta competició de màxim nivell femení, després d'haver estat durant més de dos mesos sense poder fer-ho a causa de les restriccions de la Covid-19 de principis d'any. Malgrat això, les jugadores han continuat entrenant la seua forma física a casa, a més, des d'aquest mes de març han pogut tornar a entrenar tècnica i tàcticament en les seues instal·lacions de pilota valenciana.

En aquesta Lliga de màxim nivell participaran un total de huit equips, com són, en primer lloc, Bicorp amb les seues jugadores habituals Victòria, Mar i Susana, les quals són les actuals campiones de la competició i Beniparrell que formarà amb Ana, Noelia i Júlia com els dos equips capdavanters de la competició. Malgrat això, tant Bicorp com Beniparrell hauran de guanyar-se a pols si volen estar entre els millors equips femenins del 2021, ja que a poc a poc el nivell està més igualat entre els equips participants. Alqueria de Asnar amb Erika, Miriam i Nimfa, Beniarbeig-El Verger amb Aida, Fanni i Maria, Borbotó A amb Irene, Anabel i Amparo, i Borbotó B amb Lluna, Adriana i Mireia, són equips ja amb experiència en la competició i que any rere any van augmentant el seu nivell. També en aquesta edició del 2021, debutaran els equips de Meliana i Tavernes Blanques, d'una banda, Meliana estarà format per una mescla de joventut i experiència amb Aina, Carmen i Eva, mentre que Tavernes Blanques, torna a la màxima categoria amb Marta, Joana, Paula i Luisa, que ja són jugadores que saben el que és enfrontar-se als millors equips femenins.

Aquesta setmana els equips realitzaran els seus últims entrenaments abans de començar la competició, la qual arrancarà el pròxim cap de setmana amb la disputa de la primera jornada en les localitats de Borbotó, Meliana i Tavernes Blanques. Tres partides es disputaran el dissabte 20, mentre que el diumenge 21 es disputarà la quarta partida d'aquesta jornada inaugural.