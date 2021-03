La Lliga de raspall va formant les 'semis'

Les semifinals de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall comencen a prendre forma. Ahir es van classificar els dos primers equips, El Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose) i Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet), en véncer les seues partides corresponents a la sèptima jornada disputada completament al trinquet genovesí.

El Genovés ho tenia fàcil. Necessitava una unitat o que Barxeta (Moltó, Roberto i Raúl) no puntuara en la següent partida. Tonet IV i companyia no van esperar i van superar a Oliva (Pablo, Badenes i Ibiza) per 30-5. Així mateix, Xeraco va fer la seua feina davant Barxeta. Els de la Safor també requerien que el trio de Moltó no arribara als 15 tantejos, tal com va ocòrrer. L'equip de Vercher va imposar-se per 30-10 i amb tres jornades d'antelació, els xeraquers van escriure el seu nom a la ronda eliminatòria.

Per altre costat, Xàbia (Ian, Seve i Néstor) va malbaratar l'ocasió de classificar-se. El conjunt alacantí es trobava en la mateixa situació que Xeraco, ja que ambdues formacions igualaven a nou punts. Això no obstant, el trio de Ian va veure's sobrepassat per Castelló (Marrahí, Lorja i Murcianet) per 30-5.





El trinquet Salvador Sagols de Vila-real celebrarà hui dos duels de la cinquena data de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda. Els equips de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) i d'Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) obriran la jornada a les 16.00 hores. A continuació serà el torn per a Montserrat (Marc, Santi i Kruithof) contra Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo).



Liga d'Élit Femenina



La sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport acollirà hui la presentació de la XV Lliga Bankia de Raspall Femení 2021 a les 17.00 hores. L'esdeveniment servirà per a conéixer el calendari de les 61 partides d'una competició on jugaran 8 equips i 25 jugadores.