La lluita per les 'semis' està igualada

Pere Roc II i De la Vega van ser els grans triomfadors en les partides que es van disputar ahir al trinquet de Vila-real, corresponents a la cinquena jornada de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda. Els equips de Benidorm i Almussafes van aconseguir dos punts importantíssims de cara a la classificació per a les semifinals i ara igualen a sis punts, també amb La Pobla de Vallbona.

De la Vega, Javi i Carlos, formació almussafenca, van superar al conjunt de la Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Carlos) per 60-45. Així, els de la Ribera Baixa són ara mateix l'equip aspirant a accedir a les eliminatòries per darrere del trio de Puchol II. Després de deixar escapar els tres primers jocs, Almussafes va començar a retallar fins a igualar a 35. El creixement de De la Vega i la solidesa de Javi van fer que s'escaparan al marcador. Puchol II va intentar-ho, però el seu feridor, Pablo Salvador, va estar desafortunat i les seues errades van castigar als poblans amb tres tantejos i tres 'val' perduts a l'últim joc.

Per l'altre costat, els benidormers (Pere Roc II, Nacho i Guillermo) van capgirar el lluminós per emportar-se la victòria per 60-50 sobre Montserrat (Marc, Santi i Kruithof). Els de la Marina Baixa van adjudicar-se els quatre últims jocs per remuntar una partida decisiva a escala de puntuació, ja que deixa amb menys opcions als montserratins. El trio de Marc va sumar una unitat més al seu caseller per ocupar el sisé lloc.