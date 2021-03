Es presenta la 'XV Lliga de Bankia d'elit de raspall femení'

La XV Lliga Bankia d'elit de raspall femenina ha sigut presentada aquest dimecres amb l'assistència dels 8 equips i les 24 jugadores participants en el campionat. En l'acte, que ha tingut lloc en la sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, han participat la directora Comercial de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Rosa Piqueras; el director general d'Esports, Josep Miquel Moya; el president de la Federació de Pilota Valenciana (FPV), José Daniel Sanjuán; la vicepresidenta de la modalitat de raspall, Susana Serrano i el president de la Funpival, José María Catalunya.

La directora Comercial de la Territorial de Bankia a València i Castelló ha subratllat: «Per a Bankia és i ha sigut un orgull formar part d'un esport que ens identifica com a valencians i valencianes i els valors de les quals compartim, perquè són els nostres». «Vull destacar l'alt nivell competitiu de les jugadores participants, les millors ara com ara de tot el territori», ha destacat Piqueras.

Per al president de la Federació de Pilota Valenciana, «enguany la Lliga és una de les poques privilegiades per poder disputar-se amb les restriccions Covid imposades, ja que les altres competicions a nivell de clubs estan paralitzades, això ha sigut possible gràcies al reconeixement que tenen les jugadores d'alt nivell per part de les autoritats competents. Estem molt orgullosos del bon fer de les jugadores i de tot el sacrifici que realitzen dia a dia». «Sens dubte estan agafant una força imparable que els ajudarà a aconseguir tot el que es proposen. Des de la Federació les acompanyarem en aquest camí, en el qual cada dia van per més. Sense acompanyants com Bankia, la Conselleria i la Diputació, no ho estaríem aconseguint».

Per al Director General d'Esports, «sempre és una alegria presentar alguna competició, però ja sabeu que, si és pilota femenina, molta més encara, per l'especial interés que venim depositant en el creixement de l'esport femení i de la pilota en particular. Un creixement que cada dia és més evident, fins al punt de poder afirmar que la pilota femenina està plenament consolidada com ho demostra el nombre de llicències i participants».

La Lliga femenina d'elit que comença aquest cap de setmana és un exemple, va afegir. «Des de la Direcció General d'Esport volem donar un missatge d'agraïment a la Federació, pel seu compromís, a Bankia i a la resta d'institucions pel seu suport, i sobretot a les jugadores, que han hagut d'esperar pacientment a l'inici de la competició, i que ho fan, com sempre amb tota la il·lusió».



Els huit millors equips



En aquesta XV edició jugaran les huit millors formacions del raspall femení, en un total de 61 partides. Durant més de tres mesos, disputaran les 14 jornades de la primera fase, les semifinals i la gran final que està prevista que se celebre el 10 de juliol.

Les dues primeres partides es jugaran al carrer de Borbotó. Aquest mateix dissabte, a les 17 hores, el primer equip de Borbotó A jugarà amb la formació de Beniarbeig-El Verger. Aquest enfrontament es presenta com el més emocionant de la primera jornada, entre dos equips amb molt de nivell i experiència que segurament estan entre els millors d'aquesta edició. Seguidament a les 18.30 hores, l'equip de Borbotó B jugarà contra la Alqueria de Asnar, una altra partida en la qual els dos equips voldran començar la competició amb bon peu. El tercer enfrontament de la jornada serà a les 19 hores del mateix dissabte al carrer de Meliana. En aquesta pista la formació local de Meliana s'estrenarà per primera vegada en la màxima categoria femenina contra les vigents campiones, l'equip de Bicorp. Finalment, aquesta primera jornada es tancarà amb l'enfrontament entre Tavernes Blanques i Beniparrell, que se celebrarà el diumenge a les 13 hores.

La primera jornada arranca amb nervis i molta il·lusió entre les pilotaris d'alt nivell.



Programació 1ª jornada Lliga Bankia d'elit de raspall femenina:

Dissabte 20 de març:

- 17 hores. BORBOTÓ A – BENIARBEIG-EL VERGER

- 18.30 hores. BORBOTÓ B – ALQUERIA DE ASNAR

- 19 hores. MELIANA – BICORP

Diumenge 21 de març:

- 13 hores. TAVERNES BLANQUES – BENIPARRELL