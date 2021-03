A Tavernes Blanques entrenaran les seleccions Sub-17 i Sub-19 masculines

Entrenament de One Wall

Entrenament de One Wall FEDPIVAL

Aquest cap de setmana tornen a entrenar les seleccions de pilota valenciana, en aquest cas seran les seleccions Sub-17 i Sub-19 masculines, amb les indicacions del seleccionador Vicent Molines. L'entrenament es durà a terme diumenge que ve 21 de març en el poliesportiu de Tavernes Blanques, en el qual practicaran la modalitat de One Wall i el Joc Internacional. Els joves jugadors masculins estan citats a les 15.30 hores de la vesprada per a entrenar a Joc Internacional, mentre que el One Wall ho practicaren a partir de les 17.30 hores.

En total assistiran 18 jugadors a aquesta convocatòria, dels quals la majoria d'ells entrenaran a les dues modalitats, One Wall i Joc Internacional. Aquests jugadors pertanyen a 12 escoles de pilota, aquestes són: Beniarbeig-El Verger, Moixent, Massamagrell, El Genovés, Oliva, Vinalesa, Montserrat, Sella, Tavernes Blanques, Onda, Beniparrell i Vila-real. A continuació, apareixen les llistes dels jugadors convocats per a cadascun dels entrenaments:

CATEGORIA SUB-17 i SUB-19 MASCULINA - Joc Internacional



1.- Xavi Capellino (CPV Beniarbeig-El Verger)

2.- Abel Jorques (CPV Moixent)

3.- Joan Sánchez (CPV Beniarbeig-El Verger)

4.- Alejandro Gil (CPV Montserrat)

5.- Miquel Soler (CPV Oliva)

6.- Antonio Brotons (CPV Sella)

7.- Albert Giner (CPV Tavernes Blanques)

8.- Mario Cañadas (CPV Tavernes Blanques)

9.- Diego López (CPV Onda)

10.- Joan Orts (CPV Vinalesa)

11.- Sergi Llopis (CPV El Genovés)

12.- Ruben Sanz (CPV Moixent)

13.- Carlos Gomez (CPV Beniparrell)

14.- Juanma Marin (CPV Massamagrell)

15.- Álvaro Mañas (CPV Vila-real)

16.- Arnau Climent (CPV Sella)

17.- Ulisses Blasco (CPV Vinalesa)



CATEGORIA SUB-17 i SUB-19 MASCULINA - One Wall

1.- Xavi Capellino (CPV Beniarbeig-El Verger)

2.- Abel Jorques (CPV Moixent)

3.- Joan Sánchez (CPV Beniarbeig-El Verger)

4.- Alejandro Gil (CPV Montserrat)

5.- Miquel Soler (CPV Oliva)

6.- Ruben (CPV Moixent)

7.- Ulisses (CPV Vinalesa)

8.- Xavi Boira (CPV Vinalesa)

9.- Albert Giner (CPV Tavernes Blanques)

10.- Mario Cañadas (CPV Tavernes Blanques)

11.- Diego López (CPV Onda)

12.- Joan Orts (CPV Vinalesa)

13.- Sergi Llopis (CPV El Genovés)