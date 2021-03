Brisca torna, però Salelles ha d'esperar

Les fases regulars de les lligues han arribat al moment en el qual cada punt pot valdre la passada o el descarte per a les semifinals. En la competició de raspall queden tres jornades i en la d'escala i corda solament dues i mitja. El pròxim cap de setmana poden haver-hi novetats.

La incertesa afecta principalment als equips que ocupen la part baixa de la classificació encara que totes les posicions compten perquè el primer jugarà una semifinal contra el quart i l'altra enfrontarà al segon contra el tercer. En la Lliga Bankia de raspall, la formació d'Oliva és, amb diferència, la pitjor situada. L'equip recuperarà el dissabte a la principal referència en atac, Brisca, que es va perdre la passada jornada per una lesió muscular. Qui no podrà ser de la partida una setmana més és Salelles II, que encara no ha començat a tocar pilota. Pablo continuarà sent el seu substitut.

Amb dues places de semifinals adjudicades als equips del Genovés i Xeraco i una tercera que molt probablement serà per al de Xàbia, a Pablo (Salelles II), Brisca i Ibiza solament els queda l'opció de guanyar-ho tot i trobar-se amb resultats favorables pel que respecta als altres conjunts que lluitaran per eixe lloc vacant, que són els representatius de Castelló i Barxeta, liderats per Marrahí i Moltó respectivament.

En la Lliga Bankia d'escala i corda, la situació està molt més ajustada. Tant és així que entre els encara invictes Giner, Pere i Álvaro i els cinquens en la taula, De la Vega, Javi i Carlos, solament hi ha 2 punts de diferència, si bé és cert que els líders han jugat una partida menys.

A qui se li ha complicat la continuïtat després de la derrota del passat dimecres a Vila-real és a Marc, Santi i Kruithof, de l'equip de Montserrat, que necessiten guanyar les dues partides pendents i que punxen i es despengen un parell de les formacions que estan per damunt d'ells.

En una tessitura bastant semblant o inclús pitjor, segons com es mire, es troben els trios encapçalats per dos monstres com Soro III i Genovés II. Els seus equips acumulen 2 i 1 punt respectivament en la classificació encara que han de disputar tres partides.