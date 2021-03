Tres equips descartats de colp

La lluita per les tres places vacants en les semifinals de la Lliga Bankia d'escala i corda ha quedat reduïda a quatre conjunts, els encapçalats per José Salvador, Puchol II, Pere Roc II i De la Vega. Per extensió, les formacions liderades per Genovés II, Soro III i Marc s'han quedat sense opcions de passar a la següent ronda on els únics que tenen el lloc assegurat són Giner, Pere i Álvaro. Esta és la conseqüència del tancament de la sisena jornada de la fase regular ahir al trinquet de Xàbia, on es van disputar dues partides.

La sessió, vespertina, va començar amb el triomf per 60-40 de De la Vega, Javi i Carlos davant Marc, Santi i Kruithof.

La partida no va tindre amo fins a la igualada a 40. En este tram, els dos equips van alternar grans pilotades i jocs, de manera que la diferència en el marcador mai va ser superior a un parcial.

L'equilibri es va trencar quan De la Vega es va posar al nivell del seu company Javi, que estava fent un recital. Eixe plus de qualitat de l'escaleter, sumat a algunes errades puntuals dels rivals, va decantar el duel que deixa als vencedors en la quarta posició i als vençuts en la sisena i sense opcions.

A continuació, Puchol II, Héctor i Hilari van superar a Genovés II, Tomàs II i Conillet per 60-35, desenllaç que situa tercer al conjunt guanyador mentre que els derrotats continuen cuers i ara sí sense possibilitats.

En el començament, el trio de Puchol II va ser molt superior i es va distanciar en tres jocs, més un quart que va estar renyit (35-15). Havia despertat el conjunt de Genovés II, que es va apropar a solament dos parcials i amb esta igualtat es va arribar al 45-35. Però una vegada que Puchol II va fer el joc 50, la partida va tornar a ser clara per als guanyadors. No tant com al principi, però la diferència va existir.

També ahir, però al matí, es va jugar al trinquet de Xàbia una partida de la Lliga de raspall que va tancar la huitena jornada. Vercher, Canari i Ricardet es van imposar a Ian, Seve i Néstor per 30-20.

Els dos equips, que ja estaven classificats per a les semifinals, van protagonitzar una magnífica lluita fins que el marcador va reflectir iguals a 20. Després, el trio de Vercher es va mostrar més contundent. Amb este resultat els dos trios es queden com estaven, segons i tercers respectivament.

Pròximes jornades



En la Lliga d'escala i corda, el dimecres es jugaran a Pedreguer les dues partides de la cinquena jornada que estaven pendents mentre que la setena i definitiva es completarà el dissabte a Pelayo i Murla.

En la competició de raspall, la penúltima jornada es disputarà entre el divendres i el diumenge als trinquets de Xeraco i Ontinyent.