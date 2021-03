En busca d'un punt de semifinals

Només queden dies perquè la fase regular de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda arribe a la fi i de moment, un sol equip és el que ha assegurat la presència en les semifinals. Giner, Pere i Álvaro Gimeno, trio representatiu de Pedreguer-MasyMas, esperen a la resta de formacions per completar les eliminatòries, encara que potser no tarden molt. El conjunt de Dénia (José Salvador, Félix i Bueno) podria classificar-se hui, si puntua al trinquet de Pedreguer.

Una partida que obrirà la vesprada de dos duels que queden pendents per concloure la cinquena jornada i que seran emesos en viu per 'Proximia'. Les dues formacions que encapçalen la classificació viuran un duel amb objectius diferents.

Dénia, segon al tauler amb nou punts, vol certificar l'accés a les semifinals, i per això haurà d'arribar als 50 tantejos. Amb una unitat més, els alacantins escriurien el seu nom en la següent ronda, ja que la distància amb Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo), equip aspirant a entrar en les places classificatòries, és de dos punts. Tenint en compte que als de la Marina Baixa (cinquens amb set unitats) només els queda una partida per disputar, si la diferència fora de tres unitats, Dénia celebraria hui el seu passe.

No ho tindran fàcil els deniers. Enfront està la formació més en forma de la Lliga d'escala i corda. Pedreguer és l'únic equip invicte de la competició i acumula deu punts gràcies al rendiment dels tres membres del trio. A més, cap rival ha pogut puntuar contra els pedreguers, ja que el lluminós contrari no ha sobrepassat els 45 tantejos al llarg de la fase regular.

A continuació, el trinquet de Pedreguer viurà el duel entre Murla (Genovés II, Tomàs II i Conillet) i Vila-real (Soro III, Jesús i Salva). Intranscendent a escala classificatòria, ja que ambdós equips tenen impossible arribar a semifinals, es tracta d'un duel per evitar l'última plaça. Els murlers són ara mateix el fanalet roig, amb una unitat, mentre que els castellonencs marxen per davant amb dos punts.

Vila-real va arrancar la Lliga d'escala i corda amb una victòria sobre Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) per 60-35 que feia presagiar una trajectòria diferent de la resta de la competició. Eixa victòria es va aconseguir abans del cessament de l'activitat esportiva a causa de les mesures restrictives per la pandèmia. Una vegada es va tornar als trinquets, els vila-realencs no han recuperat la senda de la victòria. Per la seua part, el trio de Genovés només va poder puntuar contra Montserrat (Marc, Santi i Kruithof) en una partida on va caure amb 55 iguals.