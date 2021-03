Dénia se la jugarà en l'última data

L'equip de Dénia (José Salvador, Félix i Bueno) no guanya per a disgustos a les últimes dates. Ahir els de la Marina Alta van perdre la segona oportunitat per certificar la seua presència a les semifinals de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda i s'ho jugarà tot en la jornada final de la fase regular contra La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari). Els deniers van caure contra la formació de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) per 60-40 al trinquet de la localitat pedreguera en una partida corresponent a la cinquena jornada. Una derrota que podia haver servit al trio de José Salvador si haguera arribat als 50 tantejos. Amb només una unitat més, Dénia estaria en les eliminatòries.

No ho tenia fàcil el conjunt denier. L'equip de Giner és una màquina de fabricar victòries, ja que és l'únic equip invicte de la competició. Amb el triomf d'ahir, Pedreguer acumula dotze punts per assegurar-se la primera posició i, en teoria, tindre un millor encreuament en la següent ronda. Per la seua banda, Dénia suma nou unitats i serà semifinalista si aconsegueix 30 tantejos en l'última jornada. Això no obstant, queden tres places lliures i hi ha quatre equips aspirants. La superioritat de Giner i companyia va ser massa per als deniers. Ben és cert, que la característica llotgeta de baix del trinquet de Pedreguer va afavorir al conjunt que jugava com a local, ja que des del rest es van trobar més còmodes i van tancar més jocs. No obstant, l'inici va ser dauer fins que els mitgers començaren a tocar pilota amb iguals a 25. A partir dels 30 iguals, els pedreguers s'escaparen tres jocs. Dénia va reaccionar amb dos tantejos més. Giner està com una poma i Pere, en casa, demostrava el seu estat de forma, mentre que les aparicions d'Álvaro Gimeno resultaren claus.

En l'últim joc, els deniers van malbaratar dues ocasions amb val, amb Héctor patint des de la ferida. En l'altra partida que tancava la jornada, l'equip de Vila-real (Soro III, Jesús i Salva) va véncer al de Murla (Genovés II, Tomàs II i Conillet) per 60-35, gràcies a la solidesa i eficàcia de Soro III a l'hora d'encarar la pilota a la llotgeta de baix, ben acompanyat per Jesús i Salva.