Objectiu: evitar al trio de Tonet

Dues jornades queden per disputar en la Lliga Bankia de raspall, on ja estan decidides les places de les semifinals. Ara falta establir l'ordre dels classificats per a definir els enfrontaments en ambdues eliminatòries, que seran primers contra quarts i segons contra tercers.

És més que probable que Vicent, Tonet IV i José acaben la ronda en curs encapçalant la classificació. I és que els representants del Genovés no solament continuen com a únics invictes, sinó que cap equip ha estat capaç de sumar davant ells; els més encertats es van quedar en 15. L'objectiu per a la resta, tenint en compte les paraules de Marrahí quan va certificar la passada a semifinals, és «evitar al trio de Tonet IV».

La penúltima jornada completarà dues partides esta vesprada al trinquet de Xeraco. En la primera, entre dues formacions ja descartades, Moltó, Roberto i Raúl jugaran contra Pablo, Brisca i Marc. El punter d'Alcàntera de Xúquer entra com a substitut del lesionat Ibiza, que ahir va ser operat amb èxit del dit trencat i que estarà entre sis i huit setmanes sense jugar.

A continuació, torn per a Marrahí, Lorja i Murcianet, que són quarts, davant Vercher, Canari i Ricardet, que poden assegurar-se acabar, com a mínim, en la segona posició. En eixe cas evitarien al trio del campió individual fins a la final.

La jornada conclourà el diumenge a Ontinyent on Vicent, Tonet IV i José s'enfrontaran a Ian, Seve i Néstor, primers i tercers respectivament.



Canvis en escala i corda



En la Lliga d'escala i corda queda una jornada, que estava programada per a disputar-se íntegrament demà. Però, davant la impossibilitat de congregar a públic en el trinquet, l'organització ha traslladat les dues confrontacions decisives, les de Pelayo, a la vesprada del diumenge perquè siguen televisades en directe per la plataforma ProximiaTV.

El dissabte es jugarà a Murla el que estava previst: primer, Soro III, Jesús i Salva contra Marc, Santi i Kruithof, equips que ja estan descartats. A continuació Genovés II, Tomàs II i Conillet, que tampoc tenen opcions, contra els líders i únics classificats, Giner, Pere i Álvaro.

El diumenge s'anuncia en la 'catedral' als quatre equips que opten a les tres vacants. A les 17.00 hores, Pere Roc II, Nacho i Guillermo davant De la Vega, Javi i Carlos. A continuació, Puchol II, Héctor i Hilari s'enfrontaran a José Salvador, Félix i Bueno.