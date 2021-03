El programa de tecnificació rependrà les competicions amb la disputa de la Lliga 2-Trofeu Caixa Popular

El primer campionat que es disputarà serà uno dels dos que patrocina l'entitat financera Caixa Popular, en este as, la competició coneguda com Lliga 2, de la modalitat d'escala i corda. Aquest campionat combina als jugadors més destacats del programa CESPIVA –centre d'especialització de pilota valenciana- amb jugadors que ja es troben disputant primeres partides als trinquets i on també s'inclou algún jugador del programa de tecnificació. La idea inicial és que la competició es dispute durant el mes d'abril per a poder disputar la final a primers de maig, final que a més serà retrasmessa per les càmeres d'Àpunt, amb seu encara per determinar.

L'entitat Caixa Popular, una de les pioneres en el patrocini a la pilota valenciana, en quasevol de les seues vessants, continua amb el seu ferm recolzament pel nostre esport, en concret en l'àrea de tecnificació i de Jocs Esportius, cosa que ocurreix ininterrompudament des de fa ja dècades i que és molt d'agraïr tenint en compte els temps en els que vivim, amb pandèmia inclosa.

Pel que fa a la resta d'activitats, continúen sense problemes els entrenaments tant en raspall com en escala i corda, a més de la vessant femenina, que continua també amb la seua programació habitual d'entrenaments. Les competicions en aquesta vessant femenina es programen per a més endavant, amb la disputa dels circuits sub18 i sub23 cap al mes de juny, tot i que moltes d'aquestes jugadores es troben jugant actualmente la Lliga d'elit femenina. Pel que fa al raspall masculí, més o menys du una programació paral.lela a la femnina i fins ben entrada la primavera no reprendrà les competicions.