Les 'semis' són per a la Pobla, Almussafes i Dénia

La XXX Lliga Bankia d'escala i corda va viure ahir l'última data de la fase regular amb el repartiment de les tres places de semifinals en joc. El trinquet de Pelayo va ser el jutge d'una jornada frenètica on es van acabar designant les eliminatòries. La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) i Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) van finalitzar com segons i tercers i s'enfrontaran en la següent fase. L'altra semifinal serà la del líder, l'equip de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno), amb els quart, el trio de Dénia (José Salvador, Félix i Bueno).

Per contra, la formació de Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo) va ser la derrotada a la catedral, en quedar-se fora de la lluita pel títol.

Això no obstant, els benidormers van tenir la classificació a l'abast. El trio de Pere Roc II es va veure superat pel d'Almussafes per 60-55. Els de la Marina Baixa necessitaven la victòria, encara que puntuant també tenien opcions, sempre que La Pobla de Vallbona no arribara als 30 jocs. No va ser així, Puchol II i companyia van guanyar a Dénia per 60-20.



La victòria almussafenca es va portar a terme en una partida on el dau va cobrar la importància més gran. Benidorm va eixir amb força i va convertir els primers tres jocs, però els de la Ribera Baixa van aprofitar el moment en què els dubtes sorgiren en els rivals per igualar a 30. A partir d'ací, l'equip al dau es va adjudicar el joc, encara que el trio de Pere Roc II ho feia en més facilitat. Amb 40-45 i al llarg de tres tantejos al rest seguits, Benidorm va disposar d'ocasions amb val per trencar el dau als almussafencs. Amb iguals a 55 i des del dau, la pilota va ser capritxosa i va ser la formació de De la Vega la que va sumar des del rest.

Amb este resultat, Dénia estava classificada i va jugar sense pressió davant La Pobla de Vallbona amb un Puchol II famolenc dels dos punts en joc i amb Hilari, protagonista i sense fissures.



La novena jornada de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall va concloure amb victòria del Genovés (Vicent, Tonet IV i Jose) sobre Xàbia (Ian, Seve i Néstor) per 30-5. Amb este triomf, els genovesins continuen invictes al tauler.