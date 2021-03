Repartiment que és bo per a tots

La Lliga Bankia de raspall ha encetat la penúltima jornada de la fase regular, on queda per definir l'ordre de classificació dels quatre equips que ja tenen el lloc assegurat en les semifinals. La primera posició serà per a Vicent, Tonet IV i José, que continuen invictes i sense deixar puntuar als rivals. En la lluita per evitar als fins ara favorits, ahir es van produir moviments al trinquet de Xeraco.

En la segona partida del dia es van enfrontar altres dos equips de semifinals: el de Marrahí, Lorja i Murcianet, que va véncer al de Vercher, Canari i Ricardet per 30-20. Este desenllaç situa als guanyadors en la tercera posició mentre que els derrotats pràcticament s'han assegurat la segona. El repartiment de punts va ser bo per a tots.

En la partida va destacar especialment Marrahí, que ha arribat al tram final de la competició com una poma. I molt ben acompanyat pels seus joves gregaris, que cada vegada tenen més específic en els triomfs.

L'equip rival es va mostrar incisiu al dau, gràcies a les tretes de Vercher, i passador al rest, amb Canari com a baluard cobrint la muralla. Però això va ser a partir del 20-5 en contra. Fins aleshores no van oferir el nivell que els ha classificat per a les semifinals.

També ahir, en la primera partida, Moltó, Roberto i Raúl van guanyar a Pablo, Brisca i Marc per 30-5. Desenllaç just, però massa càstig per als derrotats, que van jugar més del que diuen els cinc jocs de diferència.