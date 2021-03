Marrahí guanya i evita a Tonet IV

En aconseguir la classificació per a les semifinals de la Lliga Bankia de raspall, cap dels components de l'equip de Castelló va amagar que el següent objectiu era guanyar en la darrera jornada per a evitar en les semifinals al millor conjunt de la competició, el del Genovés de Vicent, Tonet IV i José, que compta totes les seues aparicions per victòries. Dit i fet, perquè Marrahí, Lorja i Murcianet es van assegurar ahir acabar tercers després de superar en sa casa a la formació de Barxeta de Moltó, Roberto i Raúl per un ajustat 30-20.

El triomf no va resultar una tasca fàcil. Inclús hi hagué remuntada perquè el trio de Moltó es va distanciar en el marcador amb 15-5 gràcies a l'espenta del rest de Barxeta i a les bones restades dels seus companys, principalment de Roberto. Les concessions que van fer els rivals, tirant pilotes a l'escala, també van contribuir al domini dels 'visitants'.

Va ser a continuació quan Marrahí va pujar una marxa. Amb el traure continuava sumant quinzes directes o afavorint les rematades de Lorja i Murcianet, però va ser des del rest on va marcar la diferència respecte dels jocs anteriors perquè, ara sí, va trobar la galeria o la llotgeta amb eficàcia.

Amb tres parcials consecutius per als locals, el marcador havia capgirat a 15-20. Semblava que el trio de Marrahí havia agafat confiança, però novament van aparéixer les errades no forçades i amb elles la desconcentració entre els membres de l'equip, la qual cosa van aprofitar Moltó i companyia per a igualar a 20 i disposar de val per a fer 25-20.

Però no, finalment va sumar Marrahí al dau en el tercer val i a continuació va tancar el triomf davant un equip que s'acomiadava de la competició i ho va fer amb honors i una molt bona actitud.

Posicions definides Amb este desenllaç, les dues partides amb les quals es tancarà la fase el divendres al Genovés són de tràmit perquè les quatre primeres posicions ja estan definides i, per tant, també els duels de les semifinals. Una eliminatòria enfrontarà a Marrahí, Lorja i Murcianet contra Vercher, Canari i Ricardet mentre que l'altra la jugaran Vicent, Tonet IV i José contra Ian, Seve i Néstor.