Els de De la Vega peguen primer

De la Vega i Javi van ser els artífexs del triomf almussafenc, mentre que Hilari va acabar jugant al mig per l'esgotament físic d'Héctor al final del duel. //FUNPIVAL

L'equip d'Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) és el primer a pegar un pas endavant per a aplegar a la final de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda. Els de la Ribera Baixa van superar a la formació de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) per 60-55 al trinquet Salvador Sagols de Vila-real.

El trio guanyador va mostrar-se més sòlid d'inici, mentre que els de Camp de Túria no acabaven d'acoblar-se. Amb un val i net en contra, els almussafencs van ser capaços de voltejar el lluminós per sumar des del rest (30-20), amb De la Vega de dolç i Javi tornant-les totes, i de repetir en la següent ocasió (40-20). Amb un joc blau més des del dau, (45-20), Hilari i Héctor van activar-se i Puchol II va remar per buscar l'èpica.

A poc a poc, La Pobla de Vallbona va anar creixent fins a guanyar dos tantejos des del rest i igualar a 50 des del dau. De la Vega i Javi es van encarregar de fer bo el dau, ja que Almussafes va concloure en eixe costat, per pegar primer a les 'semis'.

Així, si De la Vega i companyia guanyen la tornada, el dia 11 d'abril al trinquet Eusebio de Sueca, es convertiran en finalistes. En cas contrari, la victòria del trio de Puchol II, independentment del resultat, prolongaria la partida a una pròrroga al millor de tres jocs.