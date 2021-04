Xeraco humanitza al Genovés

L'última jornada de la fase regular de la XXXVIII Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València va concloure ahir al trinquet del Genovés i ho va fer amb sorpresa. El trio local (Vicent, Tonet IV i Jose) va caure (30-15) per primera vegada en esta edició i encararà les semifinals amb els primers dubtes. Xeraco (Vercher, Canari i Ricardet) va ser l'equip que va aconseguir humanitzar a uns genovesins, invictes fins ahir.

La treta va ser protagonista als dos costats. Els primers jocs es van convertir des del dau i amb rapidesa gràcies a la força impresa per Vercher i Vicent. Una tònica que va ser així fins al 20-15, quan els xeraquers van obtenir el joc des del rest a la quarta ocasió amb val.

En l'altra partida celebrada ahir al Genovés, Xàbia (Ian, Seve i Néstor) va superar a Oliva (Pablo, Brisca i Marc) per 30 per cap. Els alacantins no van deixar opcions als rivals amb Seve liderant l'anotació xabienca.