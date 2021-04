Alfara del Patriarca acollirà les finals de l'AON d'Escala i Corda

El pròxim cap de setmana començaran les finals de la 23ª edició del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, premi AON, trofeu Diputació de València, en el trinquet d'Alfara del Patriarca.

Divendres es jugaran les primera partides de les huit finals que es disputaran al llarg del cap de setmana. A les 16:15 hores tindrà lloc la final femenina entre Massamagrell i Borbotó, jugant-se a continuació la partida de segona B, on s'enfrontaran El Puig i Vall de Laguar.

Els juvenils de Meliana i Tavernes Blanques s'enfrontaran el dissabte a partir de les 10 hores. Mentre que en la final de segona A, que completarà la matinal, els protagonistes seran Moncada A i Ribera A. Ja per la vesprada aplegarà el torn a les finals de primera. A les 15:15 obrirà el foc l'enfrontament de primera B, entre Massamagrell B i Onda A. Especial menció mereix el club de l'Horta Nord, que ha aconseguit classificar tres equips per a les finals d'aquesta setmana. La gran final de primera A serà qui tanque un dia ple de pilota en Alfara del Patriarca.

Marquesat A, que compta amb jugadors de qualitat com Carlos, Gerardo, Angel, Saxa o Felix, intentarà endur-se de nou el títol a les seues vitrines, després de guanyar-lo en el 2014. Faura-Alfara Patriarca, amb Julian i Pepet com a jugadors principals, serà el seu rival en aquesta ocasió, en la primera vegada que el club del Camp de Morvedre aplega a aquesta final.

Pero el diumenge encara hi haurà dues partides més. Lliria i Massalfassar jugaran a les 10 hores per la copa de tercera A, sent Massamagrell A i Pelayo B els que s'enfronten pel trofeu de tercera B.

La setmana vinent, dissabte 17 d'abril, tindran lloc les finals de quarta A, quarta B i quarta C.