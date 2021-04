Vint-i-quatre pilotaris queden en competició entre les dues lligues. El torneig per dalt corda està a falta de la tornada de les semifinals i en el de raspall comença ara esta mateixa ronda. Vint-i-quatre pilotaris estan a un pas de la partida de l'any pel que fa a les cites per equips.

Un bon nombre dels aspirants a la final han sigut campions en alguna ocasió. Concretament catorze, entre les dues modalitats. I setze han disputat la partida definitiva, sent Bueno i Lorja els que no van poder concretar la victòria final.

En la Lliga Bankia d'escala i corda s'estrenarien com a finalistes José Salvador, Hilari, Giner i Álvaro. Els quatre primers han debutat enguany com a titulars mentre que el de Massalfassar està completant la seua segona lliga.

En el torneig a raspall passa una cosa semblant. Vicent, José i Murcianet han debutat i per tant serien finalistes per primera vegada. També Vercher, que en el seu cas és titular per segona temporada consecutiva.

Totes les formacions semifinalistes compten entre les seues files amb algun campió. En la d'escala i corda, l'equip format per Puchol II, Héctor i Hilari té al rest de Vinalesa amb dos títols mentre el mitger de Laguar va guanyar en una ocasió.

En el trio de De la Vega, Javi i Carlos, tots tres han alçat el trofeu en una ocasió.

Amb José Salvador, Félix i Bueno, el referent pel que fa als títols és el mitger de Dénia, amb tres entorxats, mentre que el punter de Meliana ha sigut finalista en una ocasió.

I pel que respecta al millor equip fins a la data, el de Giner, Pere i Álvaro, el campió és el mitger de Pedreguer, amb un títol a l'esquena.



Raspall



En el torneig a raspall, en l'equip de Vercher, Canari i Ricardet apareixen dos campions. El mitger ha guanyat una vegada i el punter en dues.

Amb Vicent, Tonet IV i José i sabent de la condició de debutants dels joves de Xeraco, el títol va ser per al número u del Genovés, que va guanyar en la passada temporada.

Un campionat acumula també Marrahí, el líder del trio que completen Lorja i Murcianet, on el pilotari d'Alzira ha estat finalista en tres edicions.

I un equip té als seus tres components com a campions, el de Ian, Seve i Néstor, que han pujat al més alt del podi en una ocasió.