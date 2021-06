La celebració del títol va trobar a faltar a l'afició

Si una cosa va definir ahir la victòria d'Almussafes, va ser l'actuació regular dels tres membres de l'equip riberenc. «He tingut un equip magnífic. Javi i Carlos han jugat perfectes, han aguantat ells la partida. També hem tingut una miqueta de sort perquè l'equip contrari pega molt i ha jugat moltíssim», va dir el rest.

Per la seua banda, Carlos, el qual va patir una molèstia al turmell, també va ressaltar que va trobar a faltar al públic. «És la gran diferència amb l'altra Lliga que vaig guanyar, la calor de la gent». Una idea a la qual es va unir De la Vega. «Ho hem passat molt mal i ens fan molta falta. Hui hi han hagut intercanvis espectaculars i la partida ha estat molt bona i emocionant. El trinquet hauria bramat. És per això que la victòria li la vull dedicar als aficionats de la pilota».

Així mateix, Javi, va destacar «la cabuderia de l'equip per no donar per perdut res» al llarg de la Lliga.

A l'altre costat, Pere va mostrar satisfacció per la seua trajectòria reivindicativa a la Lliga i la de l'equip de Pedreguer, tot i que el mitger va creure que la final es va decidir perquè «hui ells han gestionat millor la partida».