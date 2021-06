De la Vega passa al següent nivell

La pilota d'elit viu una salut de ferro com es va demostrar ahir amb la consecució de la XXX Lliga CaixaBank d'escala i corda. Tot i les adversitats provocades per la pandèmia, el futur està garantit en el que a la nòmina de pilotaris es refereix. La victòria d'Almussafes (De la Vega, Javi i Carlos) sobre Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) per 60-50, no fa més que reforçar el palmarés dels campions, però al trinquet de Pelayo va quedar una cosa clara. El duel entre De la Vega i Giner marcarà una època. Amb 22 anys, l'avenir d'ambdós rests augura una trajectòria d'infinites batalles. Una gran notícia, sobretot, per als aficionats. Amb el títol d'ahir, De la Vega marxa per davant i passa al següent nivell en els noms a tenir en compte en les travesses.

El rest d'Almussafes és una realitat. Ja ho era abans de la final. Dominador del frontó entre els professionals, el trinquet també s'ha convertit en sa casa. Amb dos títols a les vitrines, De la Vega menja en la taula lliguera de Puchol II i Pere Roc II, encara que a diferència d'ells, el de la Ribera Baixa ha alçat els braços a les dues finals que ha tocat. Genovés II és l'únic rest en actiu que supera a De la Vega en el palmarés lliguer, però l'edat juga en favor de l'almussafenc. Finalista de l'últim Individual, amb 20 anys va aconseguir el primer entorxat i es va estrenar amb els majors, i ara, lidera una generació que amenaça el domini de les figures que s'han repartit els títols en l'última era. El cicle de la pilota continua i la collita del 98 tindrà molt a dir.

Almussafes va saber aprofitar el moment i va frenar a Pedreguer quan estos tingueren oportunitat d'avançar-se. Després que ambdós trencaren per primera vegada el dau als contrincants (35 iguals), Giner es va beneficiar de la tendència anotadora del seu trio per avançar-se (35-40) i obtenir quatre ocasions amb val al rest, malbaratades. Els almussafencs van igualar a 40 i després, la pegada de Javi va ser massa per als de la Marina Alta (45-40). Amb el desavantatge, els nervis i la tensió van aflorar pels blaus que van disposar d'altre val des del rest, però De la Vega estava estratosfèric i Carlos va tancar el 55-45. La partida, física i ràpida, va acabar al dau roig.

Amb este resultat, no només De la Vega suma un parell de Lligues. Javi i Carlos també pugen un nivell amb el mateix nombre de títols. La Lliga és el gran campionat per als mitgers i, ahir, Javi i Carlos no van deixar dubte de la seua fam per la glòria. Més veterans que el rest, Javi va suportar el pes de contrarestar les canonades pedregueres i va ser decisiu per obrir marge, mentre que Carlos va facilitar el treball als companys en parar els atacs rivals.