La Fundación Trinidad Alfonso i la Federació de Pilota Valenciana presenten divendres als alumnes del programa de Tecnificació

La Fundación Trinidad Alfonso i la Federació de Pilota Valenciana continuen un any més amb la seua col·laboració per tal de dur a terme el programa de Tecnificació, programa en el que els jugadors i les jugadores joves que més destaquen del nostre esport tenen l'oportunitat de continuar la seua formació i tractar de donar el pas al professionalisme.

Les dos entitats presentaran el divendres 23 al Trinquet de Pelayo als jugadors d'enguany. Acte que es du realitzant des de que fa quatre anys va començar la col·laboració entre ambdues entitats en aquest programa i en el que normalment participen tots els jugadors i jugadores. Aquest any degut a les limitacions per la Covid 19 no podrà ser així i acudiran soles una part en representació de tots els seus companys.

Aquesta sinergia ha fet que any rere any el programa continue creixent i guanyant importància en el mòn de la Pilota Valenciana. Tenint com a pilars fonamentals el programa de Tecnificació masculí, els grups del CESPIVA d'Escala i Corda i Raspall i els grups de Tecnificació femenina, els quals han viscut una gran evolució durant els últims anys i que ha incrementat el seu nombre de jugadores fins arribar a les 38 d'enguany.

A través d'aquestes activitats es busca aplegar als jugadors de les 3 províncies de la nostra comunitat, pel que s'estableixen seus en cada una d'aquestes. Entre elles estan Vila-real, Massalfassar, l'Eliana, Rafelbunyol, Universitat Politècnica, Llosa de Ranes, Piles, Pedreguer, Càrcer i Petrer.