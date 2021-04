Per fi sense quinzes gelats

La pilota professional està complint amb els terminis prevists per a la temporada, encara que per a tancar les lligues a temps ha estat necessari disputar gran part de les dues competicions a porta tancada i sovint jugar dues, tres i fins i quatre partides en la mateixa sessió.

La prioritat dels gestors de la pilota d'elit és que no es quede sense completar cap competició oficial perquè el pressupost es mantinga dins d'uns paràmetres que garantisquen satisfer els compromisos econòmics amb els pilotaris i ara que la situació de la pandèmia està millorant i confiant que la vacunació massiva arribe més prompte que tard, la previsió és encara més optimista perquè es considera que es jugaran la resta de trofeus que també suposen una important font d'ingressos.

I satisfacció màxima ha suposat la nova resolució del Consell, que per fi permet la tornada del públic als trinquets. Des d'ahir concretament, encara que les primeres partides amb aficionats es jugaran demà a Guadassuar.

L'any passat, la pilota va ser el primer esport a la Comunitat Valenciana que va recuperar la presència del públic i va quedar demostrat qe els trinquets són espais segurs. Enguany, no obstant això, l'esport autòcton ha hagut d'esperar molt més, la qual cosa va provocar que des de la Fundació per la Pilota es demanara a les autoritats en reiterades ocasions l'equiparació amb altres disciplines esportives o inclús amb el cinema i el teatre, que sí gaudien de la presència d'espectadors.



Fonamental

La presència del públic resulta fonamental perquè permetrà que a més de jugar competicions i trofeus es recupere l'activitat del dia a dia.

Durant els temps que les portes han estat tancades, els pilotaris que no han participat en les lligues han estat sense competir i la preocupació era màxima, sobretot pel que respecta als joves que comencen a tocar el món professional perquè hi havia risc que algú es quedara pel camí en buscar alguna altra alternativa a la pilota. El col·lectiu de trinqueters també ha estat un dels més afectats perquè, sense partides, no hi ha ingressos.

A més, els aficionats són pràcticament un element més del joc per la seua interacció quan s'està jugant i la pilota va a l'escala o la galeria o eixos moments en els quals el pilotari s'arregla la mà assegut als peus d'un espectador que aprofita per a donar-li ànims. Per fi s'han acabat els quinzes gelats, perquè ha estat terrible presenciar com es produïa una jugada magnífica i al trinquet solament hi havia silenci.