El ministre s'apropa a la pilota amb Puchol i Tonet

La professionalització real de pilota valenciana va avançant cap a una possibilitat cada vegada més verdadera. Tant és així, que el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, va visitar la Federació de Pilota Valenciana per a assabentar-se de la situació que viu actualment l'esport autòcton. I no va poder fer-ho d'una millor font, els pilotaris. Puchol II i Tonet IV, vigents campions de l'Individual a les dues modalitats, van estar xarrant amb el ministre, el qual va voler conéixer com és el seu dia a dia i la situació laboral i personal com a jugador d'elit de l'esport valencià.

«Li hem contat que entrenem com a professionals, però que no ens reconeixen jurídicament com a tal», va explicar Tonet IV. La reivindicació del mitger del Genovés s'argumenta en el fet que «competim cada setmana amb partides o campionats i en tot l'any no parem. No tenim descans com altres esportistes professionals. A més ho hem de compaginar amb els estudis o un treball, perquè si no estàs a primera línia, no es pot viure de la pilota», va declarar el jugador de 22 anys.

A més dels jugadors, José Manuel Rodríguez Uribes va estar acompanyat de diferents autoritats polítiques i relacionades amb el món de la pilota. «Estem molt contents de la visita del ministre perquè s'ha mostrat molt receptiu i ens ha traslladat que obrirà la porta del CSD i de la Direcció General d'Esports del ministeri per a començar a plasmar en documents i acords les reivindicacions que li hem plantejat (la situació legal dels jugadors en l'àmbit professional i trinqueters, la de l'IVA reduït com a BIC i que el CSD òbriga un conveni de col·laboracions amb este tipus de federacions que no poden ser nacionals) perquè considera que tenim raó i vol ajudar a la pilota», va declarar el president de la Fundació per la Pilota, Josep Maria Catalunya.

Abans de tot, el ministre va conéixer de la mà de José Daniel Sanjuan, president de la Federació, el funcionament de l'entitat i va ser obsequiat amb diferents motius de pilota valenciana i va signar en el Llibre d'Or federatiu.