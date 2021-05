Cartell de fira a Pelayo amb motiu de les semifinals

El dijous no és el dia gran del trinquet Pelayo, però esta vesprada s'anuncia un cartell dels que en la pilota es diuen 'de fira' per la seua qualitat. A més per partida doble, perquè al recinte de la capital es jugaran les semifinals del Trofeu Levante UD.

La sessió començarà amb l'eliminatòria que enfrontarà a De la Vega i Pere contra Pere Roc II i Tomàs II.

L'eliminatòria presenta dos duels tant interessants com diferents. Darrere, la tècnica de De la Vega contra l'esquerra i la capacitat de sacrifici de Pere Roc II. I davant, la pegada de Pere es mesurarà a la capacitat de Tomàs II per a dominar la vaqueta.

A continuació, Puchol II i Álvaro Gimeno jugaran contra José Salvador i Jesús.

De la parella enumerada en primer lloc n'hi ha prou amb destacar la presència del número u. Això sí, ben acompanyat en este trofeu pel jove mitger de Massalfassar.

A l'altre costat de la corda hi ha molt de quinze en les mans de Jesús, que a Pelayo és encara més perillós, mentre que José Salvador és molt probable que assegure carregar i passar molt la pilota.



També hui, però a Castelló de Rugat, es jugarà la segona semifinal de la segona jornada del Torneig Mancomunitats - Harbour Energy de raspall amb Moltó, Tonet IV i José mesurant les seues forces contra Vicent, Canari i Ricardet.

La partida enfronta als que fins ara són els millors trios del torneig. Els vencedors, que aconseguiran 2 punts i tindran l'oportunitat de continuar sumant en la final del dissabte a la Llosa de Ranes, posaran peu i mig en la final absoluta.