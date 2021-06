Ja es coneixen els finalistes de la Lliga 2 – Trofeu Caixa Popular d'Escala i Corda

La final de la Lliga 2 – Trofeu Caixa Popular es va decidir al trinquet de Massalfassar, on es varen disputar les semifinals en dos partides molt disputades i que es varen decidir per xicotets detalls.

En la primera semifinal es va imposar l'equip de Saul CPV El Puig, Guillem CPV Marquesat i Joan CPV Genovés, per un resultat de 60-55, a l'equip de Vicent CPV Vinalesa, Efren CPV El Puig i Dani CPV Alfàs. L'equip de Saul va començar dominant la partida, ficant-se inclús 2 jocs per davant amb un resultat de 35-25. Però els seus rivals varen reaccionar i varen tornar a igualar la partida, inclús es ficaren per davant 55-50, pel que pareixia que serien l'equip que aconseguiria la victoria. Però en eixe moment l'equip que finalment será finalista va reaccionar i va fer dos jocs seguits per fer-se amb la victoria.

A continuació es va disputar la segon semifinal en la que l'equip d'Adrian CPV Massamagrell, Cuadrat CPV Meliana i Oscar CPV Pobla de Vallbona va remontar un resultat de 50-25 per imposar-se finalment 60-50 a l'equip de Mario CPV Ribar-roja, Vicent CPV Massamagrell i Álvaro CPV Vila-real.

L'equip de Mario va començar amb un ritme altíssim, el que va fer que els seus rivals tingueren varies errades i no aconseguiren entrar a la partida, mostra d'això era el resultat de 50-25. Però en eixe moment va canviar totalment la partida i l'equip d'Adrian, que pareixia que estava fora de la partida, va començar a guanyar jocs i canviar la seua dinámica, ara era l'altre equip el que pareixia nerviós i fallava pilotades que tal vegada en altre moment no hagueren fallat. Poc a poc l'equip que finalment será finalista va anar fent jocs, sense donar opcions als seus rivals, fins arribar al resultat final.

Finalment disputaran la final l'equip de Saul CPV El Puig, Guillem CPV Marquesat i Joan CPV Genovés contra l'equip de Adrian CPV Massamagrell, Cuadrat CPV Meliana i Oscar CPV Pobla de Vallbona. Els dos equips han sigut els més regulars durant el campionat, aixì es pot veure en la classificació de la fase de grups, on varen quedar primer i segon classificats empatats a punts. Segur que ens mostraran en l'ùltima partida del campionat el gran nivell que han mostrat al llarg del campionat i ens faran gaudir.

La final es disputarà el pròxim dissabte 8 de Maig a la localitat de Genovés a partir de les 18:00h. La partida será retransmesa en directe per À Punt.