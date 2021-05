Un lustre del Villarreal CF al costat del món professional

En 2016, el Villarreal CF va implicar-se amb la pilota professional amb la creació del seu trofeu particular. Han passat sis anys des d'aleshores i l'aposta per l'esport autòcton continua intacta. Només les dificultats sorgides per la pandèmia van impedir que el campionat es disputara la temporada passada, però enguany l'entitat grogueta recupera el seu espai en el calendari per a celebrar el V Trofeu Villarreal CF. Un lustre d'edicions que demostren que el club castellonenc està al costat de l'esport valencià.

«És molt positiu per a la pilota tindre este suport per part del Villarreal CF. Som quatre equips complets i si algun aficionat groguet no ha anat mai al trinquet, estic segur que s'enganxara», va manifestar Jose Salvador, un dels pilotaris que actuarà en la primera semifinal del pròxim divendres. El de Quart de les Valls participarà amb Nacho i Álvaro Gimeno contra De la Vega, Javi i Carlos.

«Fan una labor important. Que un club de futbol es fixe en la pilota, diu molt de l'essència de l'entitat. Sempre m'he sentit com un més de la família grogueta i estic agraït pel tracte de cara al nostre esport», va declarar Puchol II que jugarà la segona semifinal i que a més és ambaixador de la pilota del programa Endavant Esports del conjunt vila-realenc. El de Vinalesa jugarà amb Jesús i Hilari davant Marc, Félix i Bueno, el pròxim dissabte.

La resolució del títol serà la setmana següent. Primer tindrà lloc la final de consolació el dia 21 de maig, mentre que el V Trofeu Villarreal CF es decidirà el dia 23 de maig. Totes les partides es disputaran al trinquet municipal Salvador Sagols de la localitat vila-realenca.

Una instal·lació que va acollir ahir la renovació del conveni de la Fundació per la Pilota -gestora del món professional- amb l'Ajuntament de Vila-real. A més que el consistori continuarà representat en les millors competicions per equips, cal destacar l'entrada de Pepe Mezquita com a col·laborador de la Fundació en l'organització i dinamització de la pilota a la província.