En Borbotó, Meliana i Bonrepòs i Mirambell es juga la lliga CaixaBank femenina

La Lliga CaixaBank d'Elit de Raspall Femení 2021 disputarà aquest cap de setmana la seua novena jornada de competició, en la qual es jugaran un total de quatre partides en les localitats de Borbotó, Meliana i Bonrepòs i Mirambell.

La primera partida d'aquesta 9ª jornada es jugarà en la canxa de Borbotó, el dissabte 15 de maig a les 17 hores, la qual serà la partida més atractiva de la jornada. En ella s'enfrontarà el Estudí Marti Borbotó A amb Irene, Anabel i Amparo que són terceres en la taula, contra l'Ajuntament de Beniparrell format per Ana i Noelia que són segones amb quatre punts d'avantatge sobre les seues rivals.

Seguidament, a les 18.30 hores en la mateixa localitat de Borbotó, l'Estudi Martí Borbotó B amb Mireia i Adriana rebrà la visita d'un rival molt complicat com és el CPV Beniarbeig-El Verger format per Aida, Fanni i Maria. Les jugadores locals tractaran de fer tot el possible per intentar traure una cosa positiva d'aquest enfrontament, ja que són octaves en la taula classificatòria, mentre que l'equip de Beniarbeig-El Verger és quart en la classificació amb 15 punts, els mateixos que el primer equip de Borbotó.

El tercer enfrontament del dissabte serà al carrer de pilota de Meliana, on el Justo Ballester Meliana jugarà amb Aina, Eva i Carmen contra el CPV Alqueria d'Asnar format per Erika, Myriam i Nimfa. Les jugadores locals són sisenes amb 5 punts i les seues rivals són cinquenes amb 12 punts, per la qual cosa és una bona oportunitat perquè les jugadores locals intenten retallar punts a les seues rivals directes.

Finalment, es tancarà la jornada el diumenge a les 13 hores en el trinquet Bonrepòs i Mirambell, on l'equip local del CPV Tavernes Blanques Carraixet que jugarà amb Paula, Luisa i Joana rebran la complicada visita de les líders de la competició el Bicorp Turisme Rural amb les seues jugadores Victoria i Mar. En aquest enfrontament les xiques de Tavernes que són setenes amb 4 punts faran tot el possible per fer una bona partida contra l'únic equip que continua invicte en la competició.



Partides 9ª jornada Lliga CaixaBank d'Elit de Raspall Femenina 2021:



Dissabte 15 de maig

17 hores. Estudi Martí Borbotó A – Ajuntament Beniparrell

18.30 hores. Estudi Martí Borbotó B – CPV Beniarbeig-El Verger

19 hores. Justo Ballester Meliana – CPV Alqueria d'Asnar

Diumenge 16 de maig

13 hores. CPV Tavernes Blanques Carraixet – Bicorp Turisme Rural