Vall de Laguar, Relleu, Sella B i Calp vencen en la Lliga de Palma

La XXIX Lliga de Palma Trofeu Diputació d'Alacant va disputar aquest cap de setmana la sisena jornada de competició, en la qual es van disputar quatre partides del màxim nivell d'aquesta modalitat de les ratlles.

En la primera categoria de Palma el CPV Vall de Laguar va aconseguir aquest cap de setmana la seua cinquena victòria de la competició contra el CPV Sella A, per un resultat contundent d'1 a 10, que fa que l'equip de Laguar seguisca en la primera posició amb 15 punts. El segon classificat de la categoria és el CPV Relleu amb 14 punts, després d'aconseguir una gran victòria diumenge passat contra el CPV Tibi per 6 a 10, que deixa a l'equip de Tibi tercer amb 11 punts. El quart classificat amb 9 punts és l'equip del CPV Sella B, que aquest cap de setmana va aconseguir la seua tercera victòria de la competició per 10 a 9 contra el CPV Benidorm, que malgrat perdre va poder sumar un punt per a ser cinqué amb 7 punts. L'últim enfrontament d'aquesta sisena jornada de la màxima categoria va ser entre el CPV Calp i el CPV Benimagrell, partida que van guanyar els primers per 10 a 4, que els fa sumar tres punts molt valuosos que li col·loquen sisé amb un total de 7 punts.

Pel que respecta a la categoria de plata de la modalitat de Palma, el CPV Vall de Laguar va aconseguir una patida victòria per 10 a 7 enfront del CPV Altea, resultat que permet mantindre a Laguar en la primera posició amb 14 punts. El CPV Benimagrell, també va véncer per 10 a 3 al CPV Parcent, que li fan seguir segon de la taula amb 12 punts. El CPV Sella va guanyar davant el seu públic per 10 a 7 enfront del CPV Llíber, amb aquest resultat els de Sella sumen dos punts més que els deixa tercers amb 9 punts, mentre que els de Llíber van aconseguir un bon punt enfront d'un rival complicat. Finalment, el CPV Relleu es va imposar al CPV Agost per 10 a 6, que els fa sumar tres punts molt importants per a tornar a enganxar-se a la competició i abandonar l'última posició de la taula.

Mentre que, en la tercera categoria de Palma, en el grup A el CPV Xixona va aconseguir una victòria molt important que li col·loca en la segona posició amb 9 punts, a tan sols 1 punt del líder que és el CPV El Campello i que va descansar aquesta jornada. I en el grup B estan el CPV Poble Nou i el Top Recambios Castells, els màxims destacats del grup, després que Castells sumarà aquest cap de setmana els tres punts enfront del CPV Benifallim en véncer 2 a 10.



Classificació primera categoria XXIX Lliga de Palma Trofeu Diputació Alacant:



1. CPV Vall de Laguar – 15 pts

2. CPV Relleu – 14 pts

3. CPV Tibi – 11 pts

4. CPV Sella B – 9 pts

5. CPV Benidorm – 7 pts

6. CPV Calp – 7 pts

7. CPV Sella A – 5 pts

8. CPV Benimagrell – 4 pts