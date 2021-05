La final començà clara i insulsa i va acabar sent espectacular

Encara per moments va semblar que es dediciria ràpidament i no compliria amb les expectatives, la final del Torneig Mancomunitats - Harbour Energy de raspall sí que va ser un espectacle digne de presenciar; pel joc que van oferir campions i vençuts, però sobretot per la incertesa, la remuntada i la passió amb la qual es va viure la segona meitat del duel. El títol se'n va anar a la Safor, amb Vicent, Canari i Ricardet com a representants, per la victòria per 30-25 davant el conjunt de la Vall d'Albaida de Marrahí, Brisca i Murcianet.

La reballada va ser propícia per als saforencs i en qüestió de pràcticament no res el marcador ja estava en 5 per cap per les tretes directes de Vicent o les finalitzacions de Ricardet. A continuació, un altre parcial per als blaus, ara més treballat i després de tombar un val encara que també mostrant més solvència que els rivals.

El murmuri a l'escala va començar a fer-se evident en el joc següent, una altra vegada net i aconseguit exactament igual que el primer: traure i quinze en una o dues pilotades. A continuació, des del rest, Canari es feia un gegant per a parar i encarar-se a la llotgeta. Amb 20 per cap i sent tanta la diferència en les prestacions, la incògnita que quedava resoldre era quant de temps, probablement poc, necessitarien els de la Safor per a ser campions.

I van ser campions, però patint. La contra va despertar, primer amb les aparicions oportunes de Brisca per a parar canonades i les rematades del mateix mitger trobant la galeria amb la seua especialitat, els colps d'aire. Posteriorment, Marrahí s'erigia en líder al dau i la seua espenta permetia a les línies capdaventeres sumar el segon joc consecutiu.

La reacció blava va quedar mitigada, però no tallada, quan Vicent va tornar a traure. El de Xeraco va ser decisiu una altra vegada, encara que va costar fer el joc que posava el 25-10 en el marcador.

A partir d'ací, la final va ser una festa. Els tres jocs que van suposar el 25 iguals van embogir al públic al públic de content per l'espectacle que s'estava presenciant. I com a colofó, iguals a 2 en l'últim joc i victòria de Vicent, Canari i Ricardet en el segon val.



Final juvenil



La sessió al trinquet de Castelló va començar amb la disputa de la final del mateix torneig en categoria juvenil en la qual Raül i Bossio es van imposar per 25-5 a David i Sergi.