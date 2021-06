Primer acte de les semifinals de l'Autonòmic de Frontó Parelles - Diputació de Valencia

La classificació de la lliga regular del Campionat Autonòmic de Frontó Parelles, trofeu Diputació de Valencia, completada la setmana passada, va determinar els creuaments de les semifinals que comencen demà. En el frontó d'Alfafar es viurà la primera de les partides, a les 17 hores, entre la parella de Museros, que va finalitzar la lliga en quarta posició i que està formada per Enrique i Lemay, i la de la Pobla de Vallbona, que compta amb Adrian de Museros i Pasqual de la Pobla, líders en solitari en la fase regular. Esta eliminatòria te un clar favorit, la formació del Camp de Turia, que ja guanyaren les dues partides de la primera ronda als sues rivals amb certa comoditat.

L'altre enfrontament de semifinals tindrà com a protagonistes al Ninobe Quart A i al Bvalve El Puig A, en el que es preveu com a més renyit per la seua igualtat en la classificació. Cal recordar que Adrian de Quart i Roberto de Beniparrell quedaren en tercera posició, a només un punt dels segons, El Puig, que forma amb Carlos de Massalfassar i Alejandro de Paterna. La partida d'anada es jugarà demà dissabte a les 19 hores en el frontó de Quart de Poblet. Com a antecedent, la partida que es va jugar en aquest frontó en la lliga regular fou favorable al Puig 39 a 41, mentre que en la jugada al frontó de la localitat de l'Horta Nord fa només un parell de setmana guanyaren amb claredat 41 a 25 Carlos i Alejandro. De tota manera, ara son semifinals, i tot pot passar.

Pel que fa a la divisió de plata, el quadre de semifinals enfrontarà al Delifret-Magber Petrer A amb el Bvalve El Puig C, per un costat, i al Bvalve El Puig D amb Almussafes A, per l'altre. Ja en tercera, els protagonistes de les eliminatòries seran Puig E i Puig G, en la primera, i Puig F i Almussafes B, en la segona. Respecte a les categories d'entre setmana, la competició de la lliga regular es completarà encara en un parell de setmanes, de manera que queden moltes coses per decidir.