Marc pega més i millor davant Salva Palau

Marc es va guanyar ahir a Pelayo el dret de disputar els quarts de final de l'Individual CaixaBank d'escala i corda en superar a un dels semifinalistes de l'edició anterior, Salva Palau, pel resultat de 60-40.

El de Montserrat va pegar més, però sobretot millor. Ambdós pilotaris van fer una demostració de força i de la seua capacitat per a encarar-se fàcilment a la galeria des del fons del trinquet, encara que en el joc per dins, Marc va saber trobar millor la mà menys bona del rival, la dreta, així com els peus.

A Palau se li van escapar moltes opcions de guanyar en el dau, on no va estar capaç d'ajustar les pilotades perquè li arribaren a Marc a la mà esquerra. El d'Alginet va optar per picar en muralla i Marc es va trobar en nombroses ocasions un bot de braç còmode per a afusellar.