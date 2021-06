Soro III tanca els quarts de final del Grup Parell

El XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda avança amb la conclusió dels octaus de final del Grup Parell. Soro III va ser l'últim pilotari en certificar el seu lloc als quarts de final després d'aconseguir ahir el triomf davant Santi, per 60-40 al trinquet de Xàbia.

Des de l'inici, Soro III va dur la iniciativa en el marcador. Buscant el rebot de Santi i dominant amb la pegada per davant que encarava cap a la galeria, el massamagrellenc va fer bona la seua condició de rest davant d'un mitger per situar el 40-25 al lluminós. Això no obstant, el de Finestrat no és un mitger qualsevol al mà a mà. De fet actuava com a cap de sèrie en arribar més lluny que Soro III en l'edició passada. Cal recordar que Santi, va ser finalista el 2021, precisament contra Soro III. Una vegada que va entrar en joc, Santi va anar retallant distàncies fins a igualar a 40.

El mitger feia córrer a Soro III mentre enviava pilotades bombejades a l'esquerra del rest, la mà menys efectiva del de l'Horta Nord, i va començar a trobar la galeria. La partida era igualada, amb els dos contendents donant un bon espectacle. Soro III va trencar la ratxa de Santi amb un val i net des del dau (45-40). Després, el pilotari alacantí va buscar la corda i amb dues pilotes que van trencar en favor de Soro III, este va sumar des del rest amb altre val i net, que també es va repetir al dau (55-40). Amb tot en joc, Santi va arriscar a l'últim joc sense fortuna.

Amb esta victòria, Soro III recupera el cap de sèrie per al 2022. Un privilegi que va perdre en l'edició anterior en caure davant Giner als octaus de final. Ara, Soro III es mesurarà en la següent ronda amb De la Vega. El de Massamagrell, sis vegades campió del mà a mà, s'enfrontarà a l'actual finalista en una partida que es disputarà en la localitat de Soro III, al trinquet Tio Pena, el dia 13 de juny a les 18.30 hores. En l'altre costat del quadre Parell, Marc i Pere Roc II buscaran passar a una semifinal on jugarien contra el vencedor de l'eliminatòria entre Soro III i De la Vega.