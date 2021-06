Salelles II i Marc enceten el mà a mà de raspall

Una vegada que ahir no es va poder completar la jornada inaugural per l'abandó per lesió de Murcianet, el Campionat Individual CaixaBank de raspall arranca hui al trinquet de Guadassuar amb l'eliminatòria que enfrontarà a Salelles II contra Marc.

El pronòstic és favorable al rest d'Oliva, que en l'edició anterior va ser una de les sorpreses més agradables en arribar amb total mereixement a les semifinals, on va caure davant el després campió, Tonet IV.

Per al punter d'Alcàntera de Xúquer, la presència en el mà a mà de les primeres figures és un premi a la consecució del títol en la categoria sub-23. Així les coses, Marc arriba a la partida sense cap pressió, la qual cosa és un punt a favor per a trencar els vaticinis, així com el rodatge adquirit i les bones aptituds que ha demostrat en esta disciplina.

Les següents partides es jugaran el dissabte a Bellreguard i el diumenge a Dénia.