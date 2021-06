Han vingut per a quedar-se. La generació del 98 no és un miratge. Ja ho van demostrar a l'edició anterior del Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda amb tres dels quatre semifinalistes nascuts al mateix any. Ho van confirmar a l'última Lliga CaixaBank, amb De la Vega, Giner i Álvaro Gimeno com a finalistes. I en este mà a mà no es queden darrere. Ahir, Jose Salvador i Giner van classificar-se per als quarts de final de l'Individual en superar a Pablo de Sella i Kruithof, respectivament. Amb De la Vega, en total seran tres pilotaris d'una collita criada al bressol del Tecnificació d'Álvaro, el màxim guardonat en el mà a mà amb onze frisos grecs al seu haver, el primer d'ells precisament el 1998.

El trinquet de Pelayo va acollir la victòria de Jose Salvador per 60-45. El de Quart de les Valls va patir més del compte davant un rival al qual l'any anterior va deixar sense puntuar, però el mà a mà és especial, tot pot passar. Tant va ser així que, amb 40-30, Pablo de Sella va saber contrarestar el joc perdut al dau per a aconseguir la igualada a 40. Un desempat que es va decantar des del rest per a Jose Salvador amb 50-45, en encarar la galeria amb la solidesa del val i net que va endossar-li a l'alacantí. Ja des del dau, el pilotari de 23 anys va sentenciar la partida i s'enfrontarà contra Genovés II, el 13 de juny en el trinquet El Rovellet de Dénia.

Així mateix, Giner va certificar el seu passe a Pedreguer amb un marcador de 60-30. Tot i que era un duel d'un rest contra un mitger, les forces van estar igualades fins als 30 tantejos. A partir d'ací, Giner va començar a imposar la seua superioritat davant un Kruithof que va lluitar cada quinze. Giner jugarà els quarts contra Puchol, el 12 de juny al trinquet de Pedreguer.