Puchol II i Genovés II, cap als quarts de final del mà a mà

El Grup Imparell del XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda va obrir sense esglais per als caps de sèrie. Puchol II i Genovés II es van classificar per als quarts de final després de competir davant dos joves pilotaris que van lluitar de valent per donar la sorpresa. Puchol II va superar a Guillermo per 60-35, mentre que Genovés II va véncer per 60-45 a Jesús Saiz.

La victòria del vigent campió del mà a mà no va ser fàcil. Puchol II va haver de desplegar el seu millor joc al trinquet Eusebio de Sueca. Guillermo va estrènyer al vinalesí basant-se en les seues característiques canonades i d'oferir colps al que no acostuma en actuar habitualment en posicions capdavanteres. Això va permetre que Guillermo reduïra la diferència a dos jocs fins al 45-35, quan Puchol II va traure la seua millor versió per a classificar-se als quarts de final on es batrà amb Giner o Kruithof, el 12 de juny a Pedreguer.

Així mateix, Genovés II va haver de jugar de manera intel·ligent davant el joc físic de Jesús Saiz al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. El pilotari de 39 anys va actuar com un veterà en buscar-li la dreta al seu contrincant (esquerrà) i de pas, les mentides que ofereix el públic i cantons de l'escala, a més de lluir un joc més tècnic, d'encarar més a la galeria i jugar amb la muralla i caretes. Per la seua part, Jesús Saiz va cometre errades pròpies de la joventut, però va lluitar cada quinze en una actuació per a res desmereixedora. Amb 45-35 i Saiz al rest, el d'Alfara de la Baronia va malbaratar un 15 i val, sobretot amb una pilota parada que va enviar per baix la corda. Genovés II jugarà els quarts contra Jose Salvador o Pablo de Sella, el 13 de juny a Dénia.