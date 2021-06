Marrahí entra en escena a sa casa contra Montaner

El Campionat Individual CaixaBank en la modalitat de raspall es trasllada hui fins al trinquet de Castelló, a la Ribera, per a la disputa d'una nova eliminatòria dels huitens de final que enfrontarà a Marrahí contra Montaner.





El pronòstic és molt favorable a Marrahí. No en va es tracta d'un dels primers espases de la modalitat mentre que Montaner estava en el camí de ser-ho fins que les lesions van interrompre una magnífica evolució. Per sort per a ell i per a la pilota, el rest d'Almiserà va irrompre en el món professional molt jove i, com encara ho és als seus vint-i-dos anys, té marge de sobra per a tornar a agafar-se.

La trajectòria en el mà a mà reforça la condició de favorit de Marrahí, que sempre ocupa un lloc preferencial en els vaticinis, així com l'escenari de la partida, que és precisament el trinquet on s'ha criat.

La incògnita sembla que està a saber per quant guanyarà Marrahí i com de preparat arriba a la competició. Però les partides s'han de jugar i més si es tracta del mà a mà. Per tant, a Montaner se li han de respectar les seues opcions i el dret de mesurar les seues forces contra un dels principals candidats.

Després d'esta eliminatòria en quedaran tres més per a tancar esta ronda. El dijous jugaran Vicent i Seve a Castelló de Rugat, el divendres s'enfrontaran Ian i Lorja a Piles i el dissabte debutarà el gran dominador del torneig en els darrers anys, Moltó, que tindrà a Roberto com a rival. La partida es jugarà al trinquet de la Llosa de Ranes.



El mateix campionat de la modalitat d'escala i corda espera el començament dels quarts de final, que arrancaran demà a Guadassuar amb el duel entre Pere Roc II i Marc.

Les altres tres eliminatòries es disputaran el dissabte al trinquet de Pedreguer i el diumenge a Dénia i Massamagrell.