Almussafes acull les tres finals de l'Autonòmic de parelles de frontó

El Campionat Autonòmic de frontó per parelles, Trofeu Diputació de València ja espera campions en Primera, Segona i Tercera categoria. El dimecres es van presentar les finals al Centre de Cultura d'Almussafes. El frontó municipal de la localitat de la Ribera Baixa acollirà el pròxim diumenge 13 de juny les tres finals, des de les 9:15h del matí amb la de Tercera, a les 10:15h la de Segona, i a les 11:30h la de Primera.

L'acte va comptar amb la presència del regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Almussafes, Pau Bosch i tots els finalistes de totes les categories, a més de David Alemany, representant del Club Pilotari Almussafes, i el vicepresident de l'àrea de frontó de la Federació de Pilota Valenciana, Rafa Vidal.

Bosch va mostrar la satisfacció que suposa per a Almussafes ser seu d'estes finals: "Un any més és un autèntic luxe que el nostre frontó municipal siga l'escenari elegit per a disputar les finals del Campionat Autonòmic de frontó per parelles, una cita esportiva que reunirà a les principals figures de la pilota valenciana i que comptarà amb la participació dels equips almussafenys". El regidor va destacar la importància de la pilota valenciana i el frontó en concret en la localitat: "L'aposta pel nostre esport autòcton és ferma i d'ahí la implicació i col·laboració que anualment brindem a la Federació i a tot el món de l'esport de la pilota".

Per la seua part, Rafa Vidal, vicepresident de l'àrea de frontó de la Federació, va voler donar les gràcies a l'Ajuntament d'Almussafes, "perquè sempre ens obrin les portes quan fa falta". Igualment, Vidal va agrair "la participació de tots els jugadors". "A la final arriben sempre els millors i és d'agrair l'esforç que fan tots en este campionat", va afegir.



Des de les 9:15h del matí

Les finals de l'Autonòmic de frontó es disputaran el diumenge 13 de juny a partir de les 9:15h del matí. La programació de les finals començarà amb la lluita pel títol en Tercera, entre Almussafes B i Bvalve El Puig G. Continuarà la competició a les 10:15h amb la final de Segona, que es podrà seguir en directe per ADN Valencià, entre El Puig C i Almussafes A, mentre que la jornada es tancarà amb la celebració de la final de Primera categoria, entre CPV La Pobla de Vallbona i Ninobe Quart de Poblet, també amb les càmeres d'ADN Valencià en directe.

Enllac per veure les partides en directe: https://adnvalencia.tv/