Marrahí no falla a casa i supera els huitens de finals

Marrahí va classificar-se ahir per als quarts de final del XXXV Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat de raspall. Campió el 2014, Marrahí va fer bona la seua experiència en el mà a mà per a superar a Montaner en una partida sabatera (25 per cap) jugada al trinquet de la seua localitat, Castelló, i corresponent al Grup Parell.

Montaner només va poder defendre's davant la superioritat del rest castellonenc. Ben és cert que el d'Almiserà tornava a la primera línia després d'un any i mig absent a causa d'una lesió. En l'anotació, Marrahí no va deixar que el seu rival s'animara, ja que Montaner només va tancar tres quinzes. Quan el pilotari de 31 anys estava al dau va buscar principalment l'esquerra al seu contrincant, mentre que al rest, Marrahí va encarar fàcilment la galeria.

El rival de Marrahí en els quarts de final eixirà del duel de huitens entre Ian i Lorja, el qual es jugarà el pròxim divendres a Piles.



El Nou Trinquet de Guadassuar serà l'escenari que òbriga els quarts de final del XXXVI Campionat Individual CaixaBank – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda. Pere Roc II i Marc lluitaran a partir de les 18.30 hores per un lloc a les semifinals del Grup Parell. Pere Roc II va ser un dels primers classificats per als quarts de final. El de Benidorm va desfer-se d'Álvaro Gimeno amb un resultat de 60-20 en una partida disputada al trinquet de Vilamarxant.

Per la seua banda, Marc va eliminar a Salva Palau al trinquet de Pelayo. El lluminós de la catedral va marcar el 60-40 per al de Montserrat.