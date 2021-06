Màxima emoció per a l'última jornada de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení

La Lliga CaixaBank de raspall elit femení va viure el passat dissabte la seua penúltima jornada de la fase regular, i la classificació va deixar uns resultats que obrin a una última jornada amb tot per decidir. El triomf de Beniarbeig-El Verger a casa davant de Beniparrell les situa a només dos punts del lideratge, el qual ara el tornen a compartir les de l'Horta sud i Bicorp, que no va fallar a casa davant l'Alqueria d'Asnar.



Beniarbeig-El Verger: partida perfecta



A El Verger, l'equip de Beniarbeig-El Verger, amb Fanni i Aida, no va donar opcions de res a l'Ajuntament de Beniparrell, amb Ana i Noelia. La parella alacantina va oferir una partida perfecta que va inhabilitar el joc de les visitants. Un resultat, 40 per 10 per a Fanni i Aida, que deixa a les alacantines a dos punts del lideratge i frena en sec a Beniparrell, que la setmana que ve visita a l'Alqueria d'Asnar. Beniarbeig-El Verger rebrà a Bicorp, que empata en el lideratge amb Beniparrell, així que les espases estan en alt per saber els emparellaments de semifinals.

Bicorp ressorgeix

Bicorp, amb Mar i Susana per la baixa encara de Victoria, va aconseguir la victòria davant l'Alqueria d'Asnar per 40 per 15. El duel va significar el ressorgir de la parella de Bicorp, després de la derrota de la setmana passada. D'esta manera, Bicorp és líder juntament amb Beniparrell, però l'última jornada ho decidirà tot. Bicorp visita a Beniarbeig-El Verger en el que serà el duel de la jornada per deixar clares les posicions finals i les semifinals.

Borbotó A, silenciós i efectiu



Borbotó A és l'equip que, silenciosament, va fent i està en la lluita per tot. Irene, Anabel i Amparo van guanyar 40 per 10 a Tavernes Blanques Carraixet, amb Luisa, Paola i Joana, i saben que poden aspirar a guanyar posicions, segons com vaja l'última jornada. Ara mateix estan a tres punts de les líders, i la setmana que ve reben a Meliana, que és sisè a la taula.



Meliana guanya a Borbotó B



Meliana va complir en una bona partida davant de l'equip cuer, Borbotó B. Eva, Aina i Carmen van deixar en 25 a Mireia i Adriana. Les de Meliana sumen 10 punts a falta d'una jornada, mentre que la parella de Borbotó B segueix sense sumar cap punt en tot el campionat.



Jornada d'infart



La fase regular es tanca el pròxim cap de setmana i ho fa amb la incògnita per resoldre dels emparellaments de semifinals. Les quatre primeres posicions poden variar segons els resultats. Borbotó A, que és quart, rep a Meliana dissabte 19 a les 17:00h en un duel a priori assequible per a les valencianes, que si guanyen tenen opcions a tot, perquè estan a tres punts dels líders.

Les altres dos partides decisives es jugaran a les 18:00h del dissabte. La primera, a El Verger, on l'equip de Beniarbeig-El Verger rep a Bicorp. Dos punts els separen en la part de dalt de la taula. Si les alacantines guanyen i Beniparrell perd contra Alqueria d'Asnar en el seu duel a l'Alqueria, acabarien primeres. És el que vol evitar Beniparrell en la seua visita a les alacantines, que ocupen la posició cinc de la taula, sense opcions d'estar en semifinals. La jornada la tancarà el duel entre Tavernes Blanques Carraixet i Borbotó B, setè i huitè a la classificació, en una partida que es disputarà diumenge a les 13:00h a Bonrepòs i Mirambell.

Jornada 13 de la Lliga CaixaBank d'Elit de raspall femení:

Borbotó A 40 – Tavernes Blanques 10

Meliana 40 – Borbotó B 25

Bicorp 40 – Alqueria d'Asnar 15

Beniarbeig-El Verger 40 – Beniparrell 10

Classificació de la Lliga CaixaBank d'Elit de Raspall Femení 2021:

Ajuntament Beniparrell – 32 pts

Bicorp Turismo Rural – 32 pts

CPV Beniarbeig-El Verger – 30 pts

Estudi Martí Borbotó A – 29 pts

CPV Alqueria d'Asnar – 17 pts

Justo Ballester Meliana – 10 pts

CPV Tavernes Blanques Carraixet – 6 pts

Estudi Martí Borbotó B – 0 pts

Última jornada (J14), dissabte 19 de juny i diumenge 20 de juny:

Dissabte 19, 17:00h: Estudi Martí Borbotó A - Justo Ballester Meliana A

Dissabte 19, 18:00h: Tavernes Blanques Carraixet - Estudi Martí Borbotó B

Dissabte 19, 18:00h: Beniarbeig-El Verger - Bicorp Turismo Rural

Diumenge 20, 13:00h: Alqueria d'Asnar A - Ajuntament Beniparrell