Clara declaració d'intencions de Salelles II

Podria ser Salelles II un ferm candidat a proclamar-se vencedor del Campionat Individual CaixaBank de raspall? Sí, segons ha demostrat en les dues eliminatòries que ha completat. De moment ja és semifinalista després de superar a Vercher per un contundent 25-0 en la partida que ahir va obrir els quarts de final al trinquet d'Oliva.

Salelles II va fer un recital, primer davant una molt bona versió de Vercher i posteriorment per a rematar la feina quan el de Piles ja no sabia de quina manera fer front a tanta efectivitat.

Te puede interesar Seve guanya a Vicent i encara els quarts de final del mà a mà

.

El primer joc de la partida va ser espectacular. Vercher va començar al dau, la qual cosa va fer que la càtedra li atorgara la condició de favorit confiant en la seua treta. I en veritat va traure bé i va sumar uns quants quinzes directes, però també es va trobar amb un Salelles II segur i pacient, que es va dedicar a restar per a eixir dels últims números solament per a acabar el quinze. Huit vegades val va necessitar el d'Oliva per a anotar i quatre va tindre el de Piles en eixe joc inicial, el millor amb diferència.

La batalla es va mantenir en el joc següent ara amb Salelles II al dau, on novament va tirar de tècnica i potència a parts iguals. La pilota també li va dir perquè a Vercher li va caure de la galeria en diferents ocasions.



Domini



La resta de la partida ja va ser molt més clara per al d'Oliva. Vercher volia i pegava, però sovint acabava el quinze dient que no amb el cap o mirant a l'infinit assegut a l'escala. El campió de la Lliga no entenia què passava i Salelles II continuava tranquil acumulant jugades de campió. O almenys d'aspirant a campió.